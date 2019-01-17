Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 

Российская Газета 1 час назад
Фото: MBDA / Laurent Guichardon
Компания MBDA Missile Systems сообщила о том, что боевая группа "Пикардия" (Picardy Battle Group) впервые применила противотанковый ракетный комплекс MMP в боевых действиях. Это произошло в Мали.
Как сообщает пресс-служба компании, французская армия приняла на вооружение ПТРК еще в ноябре 2017 года. За это время "французский Javelin" подтвердил заявленные технические характеристики. Теперь его испытали и в боевой операции.
Противотанковый ракетный комплекс MMP относится к ПТРК пятого поколения. Он выполняет ту же задачу, что и американский Javelin — уничтожение бронетехники противника, укрепленных позиций при помощи самонаводящихся ракет среднего радиуса действия.
Эксперты отмечают, что французский MMP можно отнести к уникальным системам вооружений. ПТРК имеет систему наведения комбинированного типа, в которую входит тепло— и телевизионная головка самонаведения, инерциальная система. А еще он имеет возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволяет производить пуски с закрытых позиций, а также перенацеливать ракеты и маневрировать в ходе полета.
Российская Газета: последние новости
Новые американские корабли прибреженой зоны назвали бесполезными В ФРГ истребители Tornado назвали музейными экспонатами Украина закупит турецкие ударные беспилотники
Комментарии
Оружие , Армия , Мали , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия покусилась на российский корабль49
Умерла знаменитая путешественница баба Лена20
Названо число погибших при пожаре в Петербурге26
Раскрыты подробности личной жизни Гитлера2
Что будет, если Россия собьет американский беспилотник?63
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Актера из «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение