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Что будет, если Россия собьет американский беспилотник? Проведен эксперимент 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Ученые из Лаборатории Линкольна и Гарвардского университета с помощью ролевой игры с участием военных смоделировали варианты развития событий в случае уничтожения американского самолета или беспилотника российскими или китайскими системами ПВО.
Некоторые эксперты ранее заявляли, что отсутствие пилота-человека позволит выполнять более рискованные военные задачи, не подвергаясь политическому удару от потери членов экипажа в случае неудачи миссии. Но исследование в виде военной игры, проведенное Лабораторией Линкольна и Гарвардским университетом в сентябре 2017 года, ставит это утверждение под сомнение, пишет AirForceTimes. Результаты исследования обнародованы только сейчас.
Исследователи предложили гипотетический сценарий, по которому американский беспилотник MQ-9 Reaper совершает рейс над европейским воздушным пространством в районе Донбасса или Калининграда. Дрон остается в воздушном пространстве НАТО или Украины, но его траектория полета проходит вблизи российских территориальных границ. В это время российские ВС наносят удар по беспилотнику ракетой класса «земля-воздух».
«Игрокам» в сценарии предлагается занять позицию члена группы планирования в 609-м центре объединенных воздушных операций и заняться разработкой вариантов реагирования, пока нет официальной реакции от Вашингтона.
Стороны в сценарии взаимозаменяемы — на место России предлагается поставить Китай, Иран или вымышленные страны. В игре случайным образом распределяются 28 участников с военным опытом в семь команд. Некоторым из участников сказали, что сбитый самолет был дроном, а другим — что это пилотируемый MC-12 Liberty, четыре члена экипажа которого были убиты.
В итоге все три команды, которым сообщили о потере американских летчиков, одобрили удары по силам противника, две группы также направили войска на территорию противника, чтобы найти обломки и тела.
Более сдержанными были команды, «потерявшие» беспилотник. Ни одна из групп не одобрила немедленные военные удары, но все пришли к выводу, что какой-то ответ обязательно должен быть, так как «неспособность предпринять какие-либо действия» может спровоцировать будущую атаку.
В реальности пока потеря дронов не привела к реальным военным ответам, пишет портал. Более того, если потеря дронов не признается, это дает возможность США проигнорировать ситуацию и избежать необходимости отвечать.
Исследователи также задались вопросом, применимы ли результаты исследования к военнослужащим Китая или России — как бы они отреагировали на уничтожение своего беспилотника или пилотируемого самолета? Исследователи считают, что реакция всех стран будет примерно похожей.
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Оружие , Армия , Статьи , Гарвардский университет , НАТО , Калининград
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