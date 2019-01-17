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Новые американские корабли прибреженой зоны назвали бесполезными 

Российская Газета 1 час назад
Фото: U.S. Navy photo by Naval Air Crewman 2nd Class Nicholas Kontodiakos / wikimedia.org
После нескольких лет постоянных технических проблем и чрезмерного перерасхода средств ВМС США собираются наконец-то поставить на боевое дежурство очередные три корабля проекта Littoral Combat Ship (LCS). Американские эксперты не раз скептически отзывались об этой программе: в бою высокой интенсивности таким кораблям просто не выжить.
— Два корабля отправятся на западное побережье и один на восточное, — цитирует командующего надводным флотом США вице-адмирала Ричарда Брауна издание Task and Purporse.
LCS — это небольшие корабли прибреженой зоны, создаваемые в двух вариантах — монокорпус и тримаран. По задумке они должны быть быстрыми, малозаметными и многофункциональными благодаря модульному принципу. Среди задач — разведка, противолодочные и противоминные операции, спецоперации, перехват других кораблей. LCS могут нести на себе несколько вертолетов, беспилотники, небольшую подводную лодку. Собственное вооружение достаточно скромное: 57-мм орудие, 30-миллиметровые пушки (вместо них могут быть установлены крупнокалиберные пулеметы Browning M2), противокорабельные ракеты, торпеды.
Многие американские эксперты считают проект неудачным, называя LCS "плавучей кучей мусора", и это еще не самое резкое высказывание. Предварительные расчеты показывают, что даже один серьезный удар по кораблю приведет к потере подвижности, боеспособности и возможности восстановить работу систем.
"Ни один из вариантов LCS не выживает в высокоинтенсивном бою", — говорится в отчете Министерства обороны США.
Еще одна проблема — уменьшенный размер экипажа LCS.
В результате ценность каждого члена команды вырастает, и незапланированная потеря даже одного моряка серьезно осложнит жизнь другим, так как трудно будет перераспределить функции выбывшего.
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Комментарии1
Оружие , Армия , США , Ричард Браун , Пентагон
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