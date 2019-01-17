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Пентагон обнаружил в России супероружие 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
Фото: Reuters
Россия развертывает ракетные технологии беспрецедентной высоты, скорости и дальности полета, утверждается в докладе Пентагона по противоракетной обороне.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729, которая якобы нарушает положения ключевого ракетного договора РСМД. На прошлой неделе в Пентагоне также заявили, что Россия достигла «четвертого измерения» в оборонной сфере, на что указывает сверхзвуковое оружие.
30 декабря в Сети появились новые кадры испытаний гиперзвуковой системы «Авангард». Президент России Владимир Путин отмечал, что испытание «завершилось полным успехом».
В то же время вскоре после заявления Путина о том, что Россия получила гиперзвуковое оружие, США публично скептически отнеслись к этому вооружению. Так, на тот момент американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что речь Путина в послании Федеральному собранию, где он рассказал об оружии России, была «разочаровывающей, но не удивительной». Позже в США также заявили о «бессилии» современного российского вооружения перед ядерным щитом Соединенных Штатов.
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Комментарии
Оружие , Азия , Армия , Войска , Владимир Путин , Пентагон , Деловая газета "Взгляд" , США
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