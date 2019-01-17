Немецкие СМИ сравнили самолеты бундесвера с музейными экспонатами

Истребителям-бомбардировщикам Tornado уже нашлось место во многих музеях, однако они до сих пор состоят на вооружении немецкой армии, при этом Министерство обороны Германии никак не может определиться с их заменой, пишет газета Die Welt

Tornado выставлены в качестве экспонатов в США Болгарии и даже самой Германии, напоминает автор статьи.

С начала 1980-х годов данные машины находятся на вооружении Люфтваффе и наряду с более новыми самолетами Eurofighter являются основой ВВС страны, при этом по планам Министерства обороны Германии они останутся на вооружении до 2025 года, после чего будут заменены на новые машины, отмечает издание.

Однако, по мнению Die Welt, данный процесс отнюдь не гарантирован, так как процесс замены Tornado сталкивается с несколькими проблемами. Так, из-за политических противоречий Минобороны ФРГ до сих пор не решило, какие именно самолеты приобрести на замену Tornado: ВВС выступают за покупку американских самолетов, в то время как концерн Airbus хочет продать Германии свои Eurofighter, аргументируя это интересами промышленности и необходимостью поддержки европейского самолетостроения.

При этом затягивать с решением слишком долго уже нельзя, так как расходы на эксплуатацию старых самолетов растут, и становится все сложнее обеспечивать их нужными запчастями, подчеркивает автор.

Кроме того, существует и другая проблема: из-за нехватки запчастей и отказа от обучения пилотов в США процесс подготовки летного состава для Tornado становится неоправданно долгим, пишет Die Welt. Так, с 2017 года был обучен лишь один пилот и четыре оператора бортовых систем вооружения истребителя, отмечает газета.

Инспектор военно-воздушных сил Германии, генерал-лейтенант Инго Герхартц признал, что предпочел бы видеть Tornado только в музее военной истории, поэтому военному ведомству Германии важно оперативно решить вопрос с их заменой, заключает Die Welt.

Panavia Tornado — боевой реактивный самолет с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в начале 1970-х годов специалистами немецкой фирмы Messerschmitt-Bölkow-Blohm совместно с британской компанией British Aerospace и при участии итальянской Alenia Aeronautica.