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Российскую ядерную «Мертвую руку» признали легкой мишенью для США 

Lenta.ru
Фото: Lenta.ru
Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям, пишет в статье для «Военно-промышленного курьера» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт отмечает, что «Периметр» способен довести команду лишь до наземных комплексов и самолетов стратегической авиации, тогда как ракетные подводные лодки стратегического назначения, находясь в подводном положении, не смогут принять команду на пуск своих баллистических ракет. Кроме того, пишет Сивков, ракеты «Периметра» расположены, вероятно, в шахтных пусковых установках, в связи с чем могут оказаться уничтоженными первым ударом.
«Так что и система управления не вполне гарантированно может обеспечить нанесение ответного, даже ответно-встречного. В этой связи возникает необходимость модернизации системы управления для повышения боевой устойчивости стратегических ядерных сил», — считает доктор военных наук.
Заместитель президента РАРАН предложил ряд мероприятий, которые могли бы обеспечить России гарантированное ядерное сдерживание США. Среди них называется создание мобильной компоненты «Периметра», отслеживание пусковых установок которой было бы затруднительно для вероятного противника.
В декабре 2018 года Сивков отметил, что торпеды «Посейдон» и ракеты «Сармат» с моноблочной боевой частью способны гарантированно уничтожить США.
О необходимости создания Россией мобильной компоненты гарантированного ответного удара в стратегических ядерных силах эксперт писал в ноябре 2018 года. Тогда же бывший начальник (в 1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Виктор Есин заявил, что «Периметр» при необходимости задействует лишь ограниченное число ракет.
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Оружие , Армия , Виктор Есин , Константин Сивков , РВСН , США
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