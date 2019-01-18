The Times (Великобритания): Россия представляет ядерный подводный дрон, угрожая Америке

Россия готовится принять на вооружение более 30 подводных беспилотных аппаратов в ядерном снаряжении, которые, согласно утверждениям российских экспертов, в случае нападения на американское побережье смогут разрушить находящиеся там объекты.

Беспилотные подводные аппараты «Посейдон», развивающие скорость свыше 100 миль в час, будут размещены на борту четырех подводных лодок, предназначенных для их пуска.

«Две подводные лодки с аппаратами «Посейдон" должны войти в состав Северного флота, а еще две — в состав Тихоокеанского флота», — рассказал государственному информационному агентству ТАСС источник из оборонной промышленности.

«Каждая лодка будет нести на борту максимум восемь беспилотных аппаратов, а следовательно, общее количество «Посейдонов" на боевом дежурстве может быть доведено до 32».

В отличие от торпеды, оснащенный ядерным реактором «Посейдон», как утверждают российские источники, сможет преодолевать до 10 тысяч километров (6 200 миль). Беспилотный подводный аппарат будет перемещаться незаметно для противника, занимая выжидательную позицию вплоть до получения команды на уничтожение крупных кораблей или прибрежных целей.

По сообщениям российских источников, аппарат можно оснастить ядерным боезарядом мощностью две мегатонны, что позволит ему уничтожать военно-морские объекты противника.

Одной из лодок, где разместят эти аппараты, станет атомная субмарина проекта 09851 «Хабаровск», которую строят на заводе компании «Севмаш» на севере России. Также в этих целях можно будет использовать состоящие на вооружении подводные лодки класса «Антей». График установки дронов и развертывания лодок-носителей неизвестен.

Президент Путин, выступая в марте с воинственным обращением к нации, объявил о создании российского стратегического оружия нового поколения. Он сказал, что «в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине (знаете, я бы сказал, на очень большой глубине) и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок».

Первые испытания показали, что теперь можно приступить к созданию оружия, «оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности», добавил он.

За два месяца до выступления Путина достоянием гласности стал стратегический документ Пентагона , в котором отмечается, что Россия работает над созданием «новой межконтинентальной автономной подводной торпеды в ядерном оснащении» в рамках модернизации ядерной триады.

Первые подозрения по поводу создания такого оружия появились в 2015 году, когда американские военные источники сообщили, что Пентагон присвоил кодовое название «Каньон» «ударному подводному аппарату с ядерной боеголовкой», проект которого разрабатывается в России.

Затем российское государственное телевидение «случайно» показало схему 24-метрового аппарата, которую изучали военачальники.

На схеме была изображена многоцелевая система вооружения «Статус-6», а также две потенциальные лодки-носителя и самодвижущаяся торпеда, по сути дела являющаяся гигантским подводным дроном, передвигающимся со скоростью до 115 миль в час (100 узлов).

Комментарии читателей

Georgia Itchell

Помню, я читал статью о том, что наши атомные подводные лодки нового поколения будут уязвимы для ударов автономных подводных дронов. Если такая техника уже появилась, что это может означать для нашего атомного подводного флота?

Bordergrump

Все это не более чем надувание щек, но в новой упаковке. При создании такого оружия возникает огромное количество труднопреодолимых инженерных проблем. России далеко до создания чего-то реального, что можно применить на поле боя, и эту идею в любой момент можно тихо отложить в сторону.

«Посейдон» звучит устрашающе, но эта система не существует в реальности. Она не дает никакой выгоды с точки зрения контроля эскалации. Бомбардировщики и мобильные пусковые установки баллистических ракет подают противнику сигнал о том, что эскалация конфликта возможна без каких-либо необратимых действий. А «Посейдон» не подает противнику никаких сигналов. Он просто взрывается или выдает себя в территориальных водах противника. Поэтому на него можно воздействовать тем или иным образом.

Далее, если эта система будет оснащена ядерным боезарядом, его могут украсть или потерять. Но даже если она будет хорошо защищена от копирования и подделок, российское государство вряд ли захочет идти на риск утраты ядерного оружия, поскольку оно очень сильно обеспокоено перспективами эскалации.

Gerry Westerby

Подобно всей сегодняшней путинской пропаганде, эти глупые истории предназначены главным образом для внутреннего потребления. Если Россия начнет какой-нибудь конфликт и решится применить ядерное оружие, это приведет к полному уничтожению страны, а весь мир на десятилетия погрузится в экономическую разруху.

Пора бы уже какой-нибудь группе московских генералов собраться с силами и тихо убрать Путина с его дружками, лишив их полученного неправедным путем богатства. Потом их надо одеть в тюремные робы, обрить и провести строем по Москве, после чего сослать в какой-нибудь сибирский гулаг.

Вторжение в Крым, война против Украины и убийство пассажиров, летевших из Амстердама — этих фактов вполне достаточно для того, чтобы укокошить этого головореза.

John C.

Кто угрожает России? Я думаю, что никто не захочет нападать на Россию, даже если русские будут просить их об этом и пообещают всю необходимую помощь. Что у них есть, кроме нефти и газа, который они с радостью продают на мировом рынке? Те огромные деньги, которые они тратят на свой военный потенциал, лучше израсходовать на другие цели, улучшив долю погруженного во мрак невежества народа.

Mouse Party

В каком прекрасном мире мы живем и будем жить, пока нас не поработит Скайнет. Тем не менее, наши политические руководители продолжают демонизировать Россию, хотя нам следовало бы создавать альянсы.

The Times, Великобритания