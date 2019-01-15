Депутат Рады считает металлоломом корабли, предлагаемые Украине Западом

Запад передал Украине «чермет» для вооружения флота, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, Киев не имеет «нормального флота», а судостроительная отрасль на Украине «частично уничтожена». Те корабли, которые западные партнеры, в частности США , передают украинским военным, были построены еще в 1970-х годах, и из состава американских ВМС их вывели несколько лет назад.

Военные корабли, передаваемые Западом Украине, годятся лишь на металлолом, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала NewsOne.

«Но мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. <…> А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране», — заявил украинский парламентарий.

По его словам, на Украине «частично уничтожена» и заморожена судостроительная сфера, поэтому необходимо развивать украинское кораблестроение и размещать заказы на постройку кораблей внутри страны, а не довольствоваться «подачками» Запада.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Игорь Воронченко заявил, что США предложили Украине забрать два фрегата типа «Оливер Хазард Перри», построенные в 1970-х годах и выведенные из строя американского флота пару лет назад.

«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа «Оливер Перри», те, которые были выведены из состава ВМС США в 2013–2015 годах», — подчеркнул Воронченко.

По его словам, Украина нуждается в таких кораблях «на перспективу», и ежегодная эксплуатация одного такого корабля обойдется стране в $25 млн — сюда включаются жалованье экипажа и приблизительная стоимость технического обслуживания.

Это уже не первые корабли, которые США передают Украине. Как сообщал в начале осени ФАН, Вашингтон передал Украине два списанных 30-летних катера класса «Айленд».

Торжественная церемония передачи судов прошла в Балтиморе, в ней принял участие президент Украины Петр Порошенко . Как уточняется на сайте береговой охраны, Киев получит судна Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), выпущенные в 1988 году.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что американские катера необходимы Киеву для «усиления возможностей в черноморском бассейне».

25 ноября в акватории Черного моря произошел инцидент с участием двух малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ, которые вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России, отмечает НСН.

Вскоре уже в Керченском проливе, к югу от Крымского моста, ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В ГПУ ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

После воссоединения Крыма с Россией по итогам референдума в 2014 году, ВМС Украины потеряли свыше 30 боевых кораблей. Сегодня в состав украинского флота входят всего около 10 боевых кораблей. В их числе — фрегат «Гетман Сагайдачный», корвет «Винница», десантный корабль «Юрий Олефиренко», рейдовый тральщик «Геническ» и несколько бронекатеров.

Единственной базой ВМСУ по состоянию на 2018 год является порт Одессы, но его расположение крайне неудобно с точки зрения военной стратегии. Весь украинский флот может быть заперт на своей базе.

Главная проблема украинских ВМС — в серьезном недофинансировании, на моряков тратится менее 10% от бюджета вооруженных сил. Кроме того, в стране деградировало судостроение и процветает коррупция. Президент Украины Петр Порошенко, тем не менее, заявил, что ВСУ готовы в любой момент дать отпор России.

Порошенко отметил, что оборона страны «укреплена максимально», а военные готовы в любой момент «дать адекватный ответ на провокационные действия».