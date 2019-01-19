Эшелон с 30 танками Т-34, переданными Лаосом России, прибыл в субботу, 19 января, на вокзал города Мурома во Владимирской области. Технику встретили торжественным митингом и концертом.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
«На железнодорожной станции Мурома, где встретили состав с танками Т-34, прошёл торжественный митинг с участием командования инженерной бригады, администрации города, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, юнармейцев, гостей и жителей города», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что Минобороны Лаоса передало российской стороне 30 советских танков Т-34. Боевые машины, с момента выпуска которых прошло около 70 лет, исправны и до последнего времени оставались на вооружении лаосской армии.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с газетой «Известия» оценил решение Лаоса.