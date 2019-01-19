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Танки Т-34 из Лаоса прибыли в Муром 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эшелон с 30 танками Т-34, переданными Лаосом России, прибыл в субботу, 19 января, на вокзал города Мурома во Владимирской области. Технику встретили торжественным митингом и концертом.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
«На железнодорожной станции Мурома, где встретили состав с танками Т-34, прошёл торжественный митинг с участием командования инженерной бригады, администрации города, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, юнармейцев, гостей и жителей города», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что Минобороны Лаоса передало российской стороне 30 советских танков Т-34. Боевые машины, с момента выпуска которых прошло около 70 лет, исправны и до последнего времени оставались на вооружении лаосской армии.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с газетой «Известия» оценил решение Лаоса.
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Комментарии
Оружие , Армия , Андрей Красов , Министерство обороны , Госдума , газета "Известия" , Владимирская Область , Лаос , Муром
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