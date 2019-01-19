Танки Т-34 из Лаоса прибыли в Муром

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«На железнодорожной станции Мурома, где встретили состав с танками Т-34, прошёл торжественный митинг с участием командования инженерной бригады, администрации города, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, юнармейцев, гостей и жителей города», — говорится в тексте.