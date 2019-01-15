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Железнодорожный состав с танками Т-34 из Лаоса прибыл в Красноярск 

RT на русском + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Железнодорожный состав с 30 танками Т-34, переданными Лаосом России, приехал в Красноярск.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на торжественной церемонии по встрече техники присутствовали представители Юнармии, администрации Красноярского края и ветеранских организаций.
Планируется, что данная боевая техника будет принимать участие в парадах и использоваться во время съёмок фильмов о Великой Отечественной войне. Также танки заменят часть музейных экспонатов.
Ранее сообщалось, что Минобороны Лаоса передало российской стороне 30 советских танков Т-34. Боевые машины, с момента выпуска которых прошло около 70 лет, исправны и до последнего времени оставались на вооружении лаосской армии.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с газетой «Известия» оценил решение лаоской стороны.
RT на русском: последние новости
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Оружие , Армия , Андрей Красов , Министерство обороны , Госдума , газета "Известия" , Красноярск , Лаос
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