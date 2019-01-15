Железнодорожный состав с танками Т-34 из Лаоса прибыл в Красноярск

Железнодорожный состав с 30 танками Т-34, переданными Лаосом России , приехал в Красноярск

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на торжественной церемонии по встрече техники присутствовали представители Юнармии, администрации Красноярского края и ветеранских организаций.

Планируется, что данная боевая техника будет принимать участие в парадах и использоваться во время съёмок фильмов о Великой Отечественной войне. Также танки заменят часть музейных экспонатов.