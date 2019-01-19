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National Interest усомнился в «современности» российского Су-57 

РИА Новости + ещё 5 26 минут назад
Американское издание National Interest считает, что технологии, примененные при создании российского истребителя пятого поколения, уже якобы устарели.
В частности, NI обращает внимание на новый композитный материал, использованный для Су-57, который "увеличивает поглощение радиолокационных волн вдвое и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30 процентов".
National Interest подчеркивает, что эта технология используется уже на протяжении 30 лет. В частности, Lockheed Martin начали применять ее в 1980-х при производстве самолетов F-16 в рамках программы Have Glass. Кроме того, этот материал использован и в истребителях F-22 и F-35.
Издание также отмечает, что новая технология вряд ли поможет предотвратить обнаружение самолета в целом, поскольку след от сопла двигателей, а не кабина с пилотами, обычно создает самые большие проблемы для самолетов-невидимок.
При этом NI пишет, что независимо от технической оснащенности российского истребителя, Су-57 якобы не пойдет на пользу российской армии из-за его дороговизны.
"Российские ВВС закупили лишь десять таких истребителей с момента первого полета американского F-35 в 2010 году", — отмечает издание, добавляя, что США потратили 60 миллиардов долларов на закупку 180 самолетов F-22 и хотят потратить еще 400 миллиардов долларов на 2300 истребителей F-35.
При этом NI обращает внимание и на разницу в военных бюджетах стран, заявляя, что российская оборонная промышленность способна создавать в год около сотни новых самолетов, что составляет лишь треть от возможностей США. Издание добавляет, что в 2019 году Россия сможет сформировать лишь одну эскадрилью из двенадцати самолетов Су-57, и в случае какого-либо конфликта этого будет крайне недостаточно.
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Оружие , Армия , Видео
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