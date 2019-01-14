Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США из-за ненужности по дешевке продадут МиГ-29 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Американская компания Raptor Aviation, располагающаяся во Флориде, продает истребитель четвертого поколения МиГ-29УБ, сообщает Popular Mechanics.
Самолет, произведенный в 1986 году в СССР и купленный после распада страны у Украины, оценивается в 4,65 миллиона долларов. Машина имеет налет 818 часов. После 700 часов истребитель прошел капитальный ремонт на Украине.
Американское издание отмечает, что машина, использовавшаяся в США в учебных целях, способна развивать скорость до 2,4 числа Маха, подниматься на высоту до 18 километров и совершать перелеты на расстояние до 1800 километров, однако лишена 30-миллиметровой авиационной пушки Грязева-Шипунова и радиолокационного прицельного комплекса РЛПК-29.
В декабре 2018 года стало известно, что индийские военные отзывались о МиГ-29К, палубной версии истребителя, как о машине, которая «пронизана проблемами». Сообщалось, что в отказе Индии от поставок этих машин виноват производитель, корпорация «МиГ».
Истребители МиГ-29 серийно выпускаются с 1982 года. В СССР и России на их основе созданы такие модификации, как, в частности, МиГ-29К и МиГ-35. Стоимость одного МиГ-29 оценивается примерно в 20 миллионов долларов.
Последние новости
Российские биатлонисты во второй раз за день выиграли эстафету Стали известны итоги сеанса связи с переставшим отвечать российским «Спектром-Р» В Белоруссии выступили против российских телеканалов
Комментарии
Оружие , Войска , МиГ , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская рота отказалась воевать26
Германии предложили покинуть Евросоюз432
Слепаков пошутил по поводу своей ориентации5
Пилоты попавшего в ЧП самолета объяснились52
Российские школьники жестоко избили учительницу1169
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение