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Украина купит турецкие ударные беспилотники 

Вести.Ru + ещё 18 4 часа назад
Фото: Большая военная энциклопедия
Украинский президент Петр Порошенко объявил о подписании соглашения о закупке для нужд украинской армии турецких ударных дронов Bayraktar TB2. Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня могут быть дооборудованы "современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", написал Порошенко в "Фейсбуке".
По его словам, соглашение между украинской госкомпанией "Укрспецэкспорт" и турецкой Baykar Makina — часть мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества Украины и Турции, и оно полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО.
Таким образом, продолжается перевооружение украинской армии современными образцами, соответствующими стандартам НАТО и открытого мирового рынка вооружения, в который успешно интегрируется украинский ОПК.
В начале ноября прошлого года пользователи Интернета высмеяли испытания нового украинского беспилотника компании "Спецтехноэкспорт", входящей в структуру "Укроборонпрома". "Кружок "Очумелые ручки", "Поделка на уровне старших классов" — этими и другими эпитетами сопроводили ролик испытаний беспилотного летательного аппарата.
А неделей позже украинские пограничники задержали в Ужгородском районе четверых жителей села Красное, пытавшихся с помощью беспилотника переправить в Венгрию 4,5 тысячи пачек сигарет.
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Комментарии21
Оружие , Армия , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Укроборонпром , НАТО
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