СМИ: временный глава Пентагона нецензурно высказывался об F-35

На высокопоставленных встречах в Пентагоне Патрик Шанахан, который на данный момент возглавляет военное ведомство Соединенных Штатов, резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35, об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников США

По словам одного из собеседников издания, Шанахан называл F-35 нецензурным словом (литературный перевод этого слова — "облажался" — прим. ред.) и говорил о том, что в корпорации Lockheed Martin «не знают, как осуществить программу (создания истребителя пятого поколения — прим. ред.)", пишет Politico.

При этом, еще будучи заместителем министра обороны США, Шанахан неоднократно "смешивал с грязью" программу F-35 на заседаниях ведомства, называя ее "несостоятельной", а также критиковал генерального директора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон, рассказал изданию другой источник, бывший чиновник администрации Трампа

"Цена, финансовые прогнозы, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить", — заявил собеседник Politico, процитировав Шанахана.

Кроме того, исполняющий обязанности главы Пентагона, до этого 31 год проработавший в корпорации Boeing , высказывал мнение о том, что эта компания справилась бы с созданием стелс-истребителя лучше, добавляет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января 2019 года бывшего заместителя главы Пентагона Патрика Шанахана. Бывший министр обороны Джеймс Мэттис ушел в отставку после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Соединенные Штаты потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

При этом СМИ неоднократно писали о многочисленных технических проблемах истребителя. Так, издание National Interest сообщало, что F-35 из-за конструктивных особенностей оказался уязвим для ударов молний, что вынудило Корпус морской пехоты США запросить переносные громоотводы для защиты этих самолетов, дислоцированных в Японии.