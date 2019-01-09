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Минобороны РФ досталось 30 исправных танков Т-34 из Лаоса 

Ридус + ещё 18 7 минут назад
Фото: © Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Минобороны Лаоса передало российским коллегам тридцать исправных танков Т-34, которые до недавнего времени стояли на вооружении армии этой страны.
Как сообщает ТАСС, танки преодолели тысячи километров морем до Владивостока, откуда они железнодорожным транспортом будут доставлена в подмосковный Наро-Фоминск. Технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России.
В оборонном ведомстве отметили, что договоренность о возвращении легендарных танков была достигнута во время визита в Лаос министра обороны Сергея Шойгу.
Напомним, танки Т-34 до сих пор используются в реальных вооруженных конфликтах в разных странах мира. В 2016 году в Сети появилось видео о том, как военные в Йемене используют Т-34 в качестве неподвижной огневой точки, причем стреляли из башенного орудия танка с помощью шнура, находясь возле боевой машины.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как сами немцы признали Т-34 «смертоносным сюрпризом» для вермахта в годы Второй мировой войны.
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Комментарии
Оружие , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Ридус , Лаос
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