Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео

В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.

В подписи к ролику утверждается, что хуситы нанесли удар по боевой машине сил арабской коалиции.

Saudi army M60A3 explode as a result of Houthi fire. pic.twitter.com/jNmSzH1IjX— Yemen Observer (@YemeniObserv) 6 января 2019 г. На кадрах видно, что пожар в боевом отделении танка привел к мощному взрыву. Из какого оружия был произведен подрыв, неизвестно.

Конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. С марта 2015 года на стороне властей выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.