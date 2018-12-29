Как работает «Посейдон» Путина

Беспилотники меняют концепцию противостояния и ведения боевых действий в воздухе, на земле, на воде и под водой — ведущие державы намерены использовать их не только для разведки и тактических действий, но позиционируют как стратегическое оружие. Как российский самоходный аппарат с ядерной начинкой постепенно обретает реальный облик — проследил News.ru.

Самоходный «Посейдон»

Подводные испытания способного нести ядерные боезаряды стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», о разработке которого в мартовском послании Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин , начались в России . Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, тем самым подтвердив ранее появившуюся информацию в военных блогах.

Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения, после чего путём всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон». И хотя милитаристские презентации разработок в мартовском выступлении явно имели цель воздействовать не только на российских налогоплательщиков, но и на западные настроения, о ядерном беспилотнике лодочного базирования американская пресса сообщала ещё в сентябре 2015 года. Тогда рупор Пентагона и спецслужб — портал The Washington Free Beacon — написал о загадочной российской разработке под кодовым названием «Каньон» (в российской прессе — ОКР «Скиф»). Военно-морской аналитик Норман Полмар предположил, что система основывается на советской ядерной торпеде Т-15 — разработке академика Андрея Сахарова . Её потенциальная цель: уничтожение ключевых баз американских подводных лодок через инициирование сверхмощного цунами — военно-морские объекты «закрывают» берега заливов, острова, мели, а также боновые заграждения, стальные сети, которые невозможно преодолеть под водой.

Через два месяца после этого, на совещании по вопросам развития ОПК в Сочи , которое проводил Владимир Путин, российские военные якобы случайного «рассекретили» океанскую многоцелевую систему «Статус-6». Тогда в объективы журналистов двух федеральных телеканалов якобы невзначай через спину, предположительно, начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрея Картаполова (сейчас начальник Главного военно-политического управления) попала концепция и сроки реализации системы. Её ядром является самоходный аппарат модульного типа, то есть он способен нести не только ядерный заряд для уничтожение прибрежных целей или авианосной ударной группы, но и выполнять другие задачи — по разведке, радиоэлектронному противодействию и др.

Носители и испытатели

#ВМФ🇷🇺#Russian #Navy The new infographic about RFS ‘Belgorod’, a special mission SSN of project 09852. pic.twitter.com/WPvGUFnOtt— Capt (N) (@Capt_Navy) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ В качестве предполагаемых носителей беспилотника в документе значились атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» — недостроенный крейсер класса «Антей», 20 декабря 2012 года перезаложенный по специальному проекту 09852, а также — заложенная 27 июля 2014 года на «Севмаше» субмарина спецназначения «Хабаровск» проекта 09851. По мнению авторов специализированного портала MilitaryRussia, субмарина «Хабаровск» может представлять собой гибрид подводной лодки с атомной глубоководной станцией (АГС).

Spy Sub — Project 10831 Losharik https://t.co/QR1qSxjpCI another great piece by @CovertShores pic.twitter.com/2OkTLi7Aag— Abraxas Spa (@AbraxasSpa) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦ Субмарины спецназначения работают в интересах сверхсекретного Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России и выступают в качестве лодки-матки — носителя той или иной мини-подлодки (АГС). Она скрытно доставляет в район «малыша», который имеет малую скорость хода, после чего отсоединяет его для автономной работы. Наиболее известная в прессе АГС — АС-12 «Лошарик» (проект 10831), которая получила это неофициальное название из-за специфической формы корпуса, представляющего собой несколько соединённых друг с другом титановых сфер. По некоторым данным, станция не несёт на своём борту никакого вооружения, но способна погружаться на глубину до шести километров и считается самой бесшумной и неуязвимой ПЛ российского флота. АГС участвовала в сборе геологических образцов на шельфе Менделеева в Северном Ледовитом океане. Экипаж может составлять 25 офицеров.

Назначение системы «Статус-6» в «засвеченной» презентации было зафиксировано следующим образом: «поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путём создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течении длительного времени».

Тогда в экспертной среде было распространено мнение, что сюжеты с заснятой системой, которая по всем признакам должна была проходить под грифом «Совершенно секретно», были сознательным вбросом, то есть дезинформацией потенциального противника, либо разработкой, от которой потом в ходе переговоров можно отказаться, выторговав уступки. «Зоны обширного радиоактивного заражения» могут и без ядерной торпеды обеспечить существующие межконтинентальные баллистические ракеты, при создании которых в СССР и России всегда делали упор на совершенствовании системы преодоления ПРО. Однако последующие публикации военных экспертов, анонсирование разработки президентом и включение её в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы расставили точки над «i» — система действительно воплощается в железе, однако механизм её действия до сих пор непонятен. Самоходный аппарат вроде как имеет длину не менее 16 метров и диаметр — не менее 2 м. Атомоходы «Белгород» и «Хабаровск» ещё не вошли в состав флота, и не ясно, на какой платформе сейчас проходят испытания самоходного аппарата «Посейдон», который в российской прессе стали называть «царь-торпедой» и «торпедой Судного дня».

Из открытых источников известно, что впервые испытания беспилотника проводились в октябре 2008 года на опытовой большой дизель-электрической ПЛ «Саров», предназначение которой — отработка применения систем вооружения (имеет торпедные аппараты и пусковую установку больших размеров в носовой части) и испытания новых типов энергетических установок (например, опытного образца воздухо-независимой энергетической установки разработки ЦКБ МТ «Рубин» ). Также для испытаний привлекалось спасательное буксирное судно «Звёздочка» со специальной баржей плавучего испытательного комплекса.

Американские аппараты

Считается, что в боевом составе ВМС США кораблей типа российских субмарин спецназначения нет, но они могут числиться в качестве исследовательских. Это подтверждает и история засекреченной американской глубоководной подлодки NR-1 времён «холодной войны»: у субмарины отсутствовал номер из общего корабельного списка, она была выведена из-под надзора управлений, однако участвовала в военных операциях. Военные американские беспилотники также довольно хорошо засекречены. В прессе в последнее время широко обсуждается уменьшенный прототип беспилотной лодки, который способен стартовать прямо от пирса базы, — Echo Voyager (программа Extra-Large Unmanned Underwater Vehicle (XLUUV)). Её предназначение двойное: с одной стороны, участие в подводной системе магистралей имени Эйзенхауэра (по аналогии с наземной дорожной сетью, соединяющей американские штаты), с другой — ведение разведки, постановка минных заграждений, транспортировка грузов, борьба с надводными и подводными кораблями противника.

По мнению экспертов, Echo Voyager может служить базой для создания улучшенного варианта с более высокими характеристиками и «прикрытием» чисто военной разработки — аналога российской стратегической системы. Самому Echo Voyager предшествовали более маленькие беспилотные аппараты с ограниченными характеристиками — пятиметровый Echo Ranger и десятиметровый Echo Seeker.