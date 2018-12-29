Die Welt: российский комплекс «Авангард» вызвал «панику» в США

Испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком заставили нервничать Пентагон

Американские военные встревожились из-за испытаний российского комплекса «Авангарда», пишет немецкое издание Die Welt.

Как сказано в материале, военные эксперты в США и Европе «забили тревогу». По словам немецких журналистов, США будут вынуждены «действовать под нажимом» и искать способы создания ПВО. Так как неуловимость новых ракет для американских радаров представляет собой наиболее серьезную угрозу.

Die Welt назвал «Авангард» с его гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «новогодним подарком для россиян».

Американские военные запустили программу Glide Breaker Program, объявив срочный тендер для предприятий оборонной промышленности, которые должны представить идеи о том, как могла бы выглядеть система ПВО для перехвата подобных ракет.