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Die Welt: российский комплекс «Авангард» вызвал «панику» в США 

ТК «Звезда» + ещё 5
Фото: Минобороны РФ
Испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком заставили нервничать Пентагон.
Американские военные встревожились из-за испытаний российского комплекса «Авангарда», пишет немецкое издание Die Welt.
Как сказано в материале, военные эксперты в США и Европе «забили тревогу». По словам немецких журналистов, США будут вынуждены «действовать под нажимом» и искать способы создания ПВО. Так как неуловимость новых ракет для американских радаров представляет собой наиболее серьезную угрозу.
Die Welt назвал «Авангард» с его гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «новогодним подарком для россиян».
Американские военные запустили программу Glide Breaker Program, объявив срочный тендер для предприятий оборонной промышленности, которые должны представить идеи о том, как могла бы выглядеть система ПВО для перехвата подобных ракет.
Напомним, испытания ракетного комплекса «Авангард» прошли 26 ноября. На них присутствовали Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. На испытаниях крылатый блок показал скорость в 27 махов.
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Комментарии20
Оружие , Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Пентагон , Die Welt , США
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