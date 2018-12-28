Россия испытала ракетоносец XXI века

Боевой самолет, отвечающий требованиям XXI века, впервые поднялся в небо России . Генералы ВВС с восторгом встретили первый полет ракетоносца Ту-22М3М. Одной из его главных «фишек» стала возможность нести новейшие гиперзвуковые ракеты, включая «Кинжал». Генералы обещают, что новая машина массово поступит в войска уже через год. Но не переоценивают ли они мощности нашего ВПК?

Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М в пятницу начал заводские летные испытания. «Уже со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для начала работ по глубокой модернизации со сдачей их с 2021 года», — пообещал в ходе торжественной церемонии президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь

А командующий дальней авиацией РФ, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что машина обладает искусственным интеллектом, а ее боевые возможности впечатляют и превосходят все существующие зарубежные аналоги.

ОАК опубликовала запись первого полета, который прошел на высоте 1500 метров и продлился 37 минут. За это время выполнены проверки обновленных систем и оборудования, сообщает корпорация в Facebook.

Самолетом управлял экипаж под руководством летчика-испытателя Олега Петунина. Пилоты сообщили, что полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

В ОАК отметили, что в результате глубокой модернизации на самолет установили новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. Самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование РЭБ.

До 2020 года через цеха Казанского завода пройдут обновление до 30 самолетов Ту-22М3, сообщал в мае портал «Сделано у нас».

Взлетевшая в пятницу машина — наследница знаменитого Ту-22М (он же по кодификации НАТО Backfire, «Встречный огонь») — советского дальнего сверхзвукового бомбардировщика 70-х годов. Как напоминает ТАСС , нынешний Ту-22М3М — дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик. Это модификация прежней модели — Ту-22М3.

Стратегический ракетоносец впервые представили публике в Казани в середине августа.

«Итак, что же на нем появилось нового, на этом новом выкаченном борту? — задавался тогда же вопросом портал «Армейский вестник», опираясь на открытые данные. «Кроме уже упомянутой операции с двигателем, сразу же бросилось в глаза обилие стеклопластиковых обтекателей антенн там, где их раньше не было. Безусловно, абсолютное большинство из них прикрывают антенны нового мощного бортового комплекса обороны, который занял в том числе и место, где располагалась 23-мм турельная пушечная установка и ее радиоприцел — все равно они не нужны этому самолету. Причем обтекатель там немаленький, мощное что-то под ним находится», — гадали автора «Вестника».

Но еще более важным аспектом модернизации будет, по их мнению, возвращение на самолет аппаратуры дозаправки в воздухе, которую с машин линейки Ту-22М в свое время убрали под нажимом американцев при подписании договора СНВ-2.

Ту-22М3М восстановил баланс сил между Россией и США, считают эксперты.

«Крайне полезный самолет, который в зависимости от обстановки может и слетать на Ближний Восток, и охотиться за кораблями вероятного противника, и поражать стратегические объекты на любом из театров военных действий. Любое из направлений благодаря Ту-22М3М и новым средствам поражения теперь снова доступно», — заявил RT эксперт АСТ-центра Василий Кашин.

«Начинка самолета кардинальным образом поменялась. Электроника стала мощнее, компактнее. Не надо забывать о том, что у нас появилась гиперзвуковая ракета «Кинжал». С ней мы пока работали только с самолетов МиГ-31 БМ», — пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик 1-го класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов , отмечая, что Ту-22М3М может носить «Кинжалы».

«Это качественно новое оружие. Самолет отвечает требованиям 21-го века. Там и двигатели модернизированы, соответственно топливная эффективность возросла, время полета увеличилось, а это для стратегического ракетоносца много значит», — перечислил эксперт.

«Года может не хватить для того, чтобы модернизировать сразу 30 штук, — признал Манойло. — Но с десяток самолетов, а может и больше, точно может быть модернизирован в течение 2019 года. Но вопрос упирается не в деньги, а в производственные мощности».

А вот уровнем самой модернизации эксперт доволен.

«Самолет стал современным, и его модернизация носила комплексный характер. В его конструкцию внесен целый ряд изменений. Изменилась авионика, появилась возможность нести новые вооружения, включая «Кинжал», а значит его боевая и огневая мощь возросла. Таким образом самолет стал более опасным для НАТОвских средств противовоздушной обороны», — заявил газете ВЗГЛЯД профессор.

«Для 21-го века этот самолет конкурентноспособен. И про него уже американцы не скажут, что это «музейный экспонат». Если такой полетит на «Форт Нокс», от того ничего не останется», — подчеркнул Манойло.

Попов же уверен, что проблема заключается не в производственных мощностях, а в нехватке специалистов.

«Чтобы к 2020 году планируется модернизировать еще 30 машин, у Казанского и Самарского заводов мощностей хватает. Единственная задача –­ надо доучить, переподготовить инженерно-технический состав и тех, кто непосредственно работает на конвейере. А так 30 машин — это немного, это практически один полк перевооружить, а у нас их несколько дивизий», — признал Попов.

Хочется верить, что мы перестанем модернизировать старые самолеты и начнем создавать совсем новые машины, а конструктивно новые, — мечтает вслух летчик-ветеран. — Такой будущий самолет, прослужив даже лет 25, все равно не выйдет за пределы своих возможностей».