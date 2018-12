В России предложили затопить США с помощью Гольфстрима

В издании «Военно-промышленный курьер» опубликована статья, описывающая способ развернуть течение Гольфстрим для затопления США . Автор материала заявил, что при помощи термоядерного заряда можно спровоцировать извержение вулкана в океан. Возникший оползень, по словам автора, обрушит цунами на американское побережье. Статья стала откликом на публикацию о том, как «уничтожить» США с помощью Йеллоустоунского супервулкана.

России придумали способ, как затопить восточное побережье Северной Америки. В журнале «Военно-промышленный курьер» появилась статья под названием «Цунами с прицелом на Вашингтон», в ней описывается возможность развернуть течение Гольфстрим для затопления США.

Автор публикации Чоро Тукембаев предлагает подорвать радиальную дайку исландского вулкана Снайфельсйокюдль с помощью термоядерного заряда, чтобы обрушить юго-западный склон вулкана в океан.

«Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, где глубина на крае — 300 метров, в каньоне — больше двух километров. Тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении», — пишет автор статьи Чоро Тукембаев.

Отмечается, что дальность продвижения волны по оси Мирамиши — Вашингтон зависит от напора. Кроме того, автор предлагает использовать атомный беспилотник «Посейдон» для усугубления последствий цунами радиоактивной водой.

Статья стала откликом на публикацию президента Академии геополитических проблем , доктора военных наук Константина Сивкова . 24 октября он заявил, что Соединенные Штаты можно «гарантированно уничтожить», если нанести удар ядерными ракетами по опасным геофизическим зонам на территории страны. Свое мнение он также выразил в статье для «Военно-промышленного курьера».

По мнению Константина Сивкова, России не следует соревноваться с США по количеству ядерного оружия. Вместо этого, считает эксперт, российским военным следует создать ядерные заряды калибром более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте.

«Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США», — написал эксперт.

наличие у России подобных вооружений «снова сделает масштабную ядерную войну иррациональной» и заставит мировых лидеров сесть за стол переговоров. Среди таких зон Сивков назвал Йеллоустоунский супервулкан, а также разломы тихоокеанского побережья. Эксперт утверждает, что если нанести по ним ядерные удары, то это «гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту». Он заключил, что

В США тем временем опасаются не искусственных цунами, а вполне реального российского вооружения. На днях американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа «Борей» ракетами с ядерными боеголовками. В материале отмечается, что подводная лодка «Юрий Долгорукий», оснащенная крылатыми ракетами «Булава», в теории может стереть с лица земли десятки американских городов. Каждая из 16 таких ракет преодолевает 9 тыс. км, следовательно, «Юрий Долгорукий» способен атаковать Нью-Йорк, даже находясь к западу от Гавайев.

Кстати, по мнению авторов, в случае конфликта с США Москве пришлось бы сначала уничтожить американские оборонные объекты, многие из которых расположены на Гавайях. А лучшей точкой для атаки этой цели, уверены в издании, является Мексиканский залив, поскольку оттуда ракеты могут долететь практически до любого американского штата.

«Хищник медленно поднимается из глубин Мексиканского залива, как Годзилла, но еще более разрушительный и смертоносный», — написали в We Are The Mighty.

Впрочем, авторы материала считают, что самым весомым преимуществом российских ракет является отнюдь не дальность их действия. Там отметили, что каждая баллистическая ракета несет по шесть разделяемых боевых блоков мощностью более 100 килотонн.

То есть суммарная мощность взрывчатки составляет более девяти с половиной тысяч килотонн. 96 боеголовок достигли бы десятки американских городов и военных объектов, подчеркнул портал.

Журналисты уверены: под огнем уцелеет только штаб командования воздушно-космической обороны Северной Америки, тогда как другие базы и военные объекты с большой долей вероятности будут уничтожены.