Россия начала испытания атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Российские военные начали испытания беспилотной атомной подводной лодки «Посейдон». Тесты проходят в морской акватории, надежно защищенной от любых средств разведки вероятного врага. По предварительным данным, мощность боевой части аппарата составляет две мегатонны в тротиловом эквиваленте. Пентагон официально включил «Посейдон» в ядерную триаду России

В России начались тестовые испытания беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6» (океанская многоцелевая система вооружения; по кодификации NATO — «Kanyon», по кодификации ВС РФ — «Посейдон»).

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, тесты проходят в морской акватории, надежно защищенной от любых средств разведки вероятного врага. В ходе испытаний ведется подводная отработка ядерной энергетической установки «Посейдона», передает ФАН.

В качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок Военно-морского флота РФ. Работы по аппарату включены в государственную программу вооружения на ближайшие девять лет — вплоть до 2027 года. По некоторым данным, «Посейдон» должен быть передан российскому флоту до конца действия данной программы.

О беспилотной подводной лодке рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта нынешнего года.

«В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей», — пояснил российский лидер.

Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва. Также возможной целью «Посейдона» являются авианосные ударные группы США.

По последним данным, мощность боевой части «Посейдона» составляет две мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Этого спецбоеприпаса вполне достаточно, чтобы уничтожить крупные прибрежные города, военно-морские базы и вызвать ядерное цунами. Помимо этого, боевая часть подобной мощности с легкостью уничтожит на поверхности моря любую авианосную ударную группу ВМС США.

Вскоре Пентагон официально включил «Статус-6» в ядерную триаду России через отчет о стратегических угрозах для США Nuclear Posture Review, а ВМС Великобритании начали модернизировать подводные датчики и противолодочные самолеты — для обнаружения «Посейдона».

В зарубежной прессе «Статус-6» называют оружием «Судного дня». Издание Popular Mechanics со ссылкой на книгу «Подводные лодки мира: руководство по распознаванию скрытых берегов» писало о том, что «Посейдон» является крупнейшей торпедой, когда-либо разработанной в мире.

Издание признавало, что боеголовка достаточно велика, чтобы уничтожить весь флот американских авианосцев, однако существует вопрос, как «Посейдон» сможет идентифицировать и найти движущуюся группу противника. Атомная беспилотная подлодка предназначена для пересечения целых океанов, прежде чем запустить детонирование боеголовки у берегов противников, говорилось в материале.

Авторы также отмечали, что новейший подводный беспилотник России может развивать скорость до 70 узлов в час, что равняется более 128 км в час на суше. PM отмечает, что эта скорость превосходит американские подлодки с ядерным реактором и противокорабельные самонаводящиеся торпеды США.

Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков поясняет, что «Статус-6» может разрушить не только прибрежные города, но и весь североамериканский континент.

«Что касается системы «Статус-6» и бомбы особо большого калибра. Она может быть использована для нанесения физико-геологических последствий, которые способны потом нанести большой ущерб.

Если удар такой бомбой будет нанесен в районе разломов в Сан-Андреас, Сан-Бернардино, Сан-Хасинто, они могут инициировать вулканическую деятельность разломов», — уверен аналитик.

По его словам, при таком ударе западное побережье США физически погибнет.

«Также она может инициировать взрыв супервулкана Йеллоустон. Это приведет к уничтожению североамериканского континента. Континент останется, но жизни там не будет никакой. Да, «Статус-6» — это оружие Судного дня. Его применение будет означать, что североамериканский континент вместе со всей жизнью исчезнет», — заверил специалист.