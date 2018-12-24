National Interest: смертоносный российский вертолет Ми-28НМ станет еще опаснее

National Interest (США) рассказывает о новых усовершенствованиях российского вертолета. Ударный вертолет Ми-28 за несколько десятилетий эксплуатации обзавелся несколькими модификациями. Если в предыдущих версиях конструкторы ограничивались незначительными усовершенствованиями, то Ми-28НМ претерпел всестороннюю модернизацию и может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу. Автор журналарассказывает о новых усовершенствованиях российского вертолета.

Российский ударный вертолет Ми-28НМ с модернизированным двигателем проходит этап испытаний.

«Безопасность, функциональность и летные характеристики боевого вертолета существенно улучшены за счет установки двигателя ВК-2500П с усовершенствованной автоматической системой управления», — заявила пресс-служба корпорации «Ростех».

Ми-28НМ «Ночной охотник» является модернизированной версией вертолета Ми-28 КБ Миля. Этот советский вертолет широко использовался с 1980-х годов. Ми-28 активно применялся в ходе гражданской войны в Сирии , где участвует Россия, и в этот период были выявлены его многочисленные проблемы с бортовыми электронными системами и с характеристиками двигателя.

У первоначального Ми-28 за несколько десятилетий эксплуатации появилось несколько вариантов, в том числе, дневной Ми-28Д и всепогодный Ми-28Н. Если в предыдущих версиях конструкторы ограничивались незначительными усовершенствованиями, то Ми-28НМ претерпел всестороннюю модернизацию и может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу.

«Примененные в конструкции этого вертолета инновационные технологии и решения не только улучшили его характеристики, но и сделали Ми-28НМ почти совершенной боевой машиной», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.

Производство Ми-28НМ началось в 2008 году, а последний опытный образец показали на российской военной выставке «Армия-2018». Дебют вертолета на этой выставке главным образом имел целью продемонстрировать мощную противотанковую ракетную систему «Хризантема-В», являющуюся усовершенствованной версией ПТРК «Хризантема» с улучшенной системой обнаружения целей. Ранее на этом вертолете использовался двигатель ВК-2500, который, в свою очередь, заменил украинский двигатель ТВ3-117ВМА, установленный на первоначальной версии Ми-28.

Нетрудно понять, почему российские ВКС решили модернизировать устаревший ТВ3-117ВМА, а также поставить на Ми-28НМ новое высокоточное оружие и повысить его максимальную скорость. Менее очевидны причины недавнего отказа от ВК-2500 в пользу ВК-2500П. Может быть, ВК-2500 был неким промежуточным решением на этапе разработки более мощного ВК-2500П, а может быть, изготовитель в процессе разработки и эксплуатации обнаружил, что для конструкции Ми-28НМ нужен другой двигатель.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что новый двигатель с его «цифровой начинкой» существенно повышает характеристики «Ночного охотника», делая его «одним из лучших вертолетов своего класса». Однако различий в характеристиках между 2500 и 2500П не очень много. ВК-2500П в чрезвычайном режиме развивает мощность до 2 800 л.с., а в обычном взлетном режиме мощность двигателя составляет 2 500 л.с. У ВК-2500 эти характеристики составляют, соответственно, 2 700 и 2 400 л.с.

Чем же еще, кроме улучшения характеристик, можно объяснить переход на другой двигатель? Долговременными финансовыми соображениями. У ВК-2500П значительно больше время эксплуатации до первого крупного технического обслуживания, составляющее три тысячи часов, в то время как у ВК-2500 этот показатель равен двум тысячам часов. Кроме того, эксплуатационный срок службы нового двигателя равен 12 тысяч часов, в то время как у ВК-2500 он составляет всего девять тысяч часов.

Переход на более эффективный двигатель для Ми-28НМ с улучшенным регламентом технического обслуживания и большей продолжительностью эксплуатации наверняка даст немалую экономию средств, особенно если российская авиация будет использовать ВК-2500П и на других военных вертолетах, продолжая модернизировать свой парк.

А в том случае, если Ми-28НМ в предстоящие годы будут поставлять на экспорт, более эффективный двигатель станет явным плюсом для иностранных покупателей. За последнее десятилетие более старые варианты Ми-28 поставляли в Венесуэлу, Алжир и Ирак.