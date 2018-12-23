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США испытали две «царь-бомбы» 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
В Сети появились испытания пары сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Боеприпасы сбросил стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit с авиабазы Whiteman в Миссури.
GBU-57 — корректируемая противобункерная авиабомба повышенной мощности, созданная для уничтожения хорошо защищенных подземных укреплений. Для этого MOP сделали очень тяжелой — масса боеприпаса 13,6 тонны (для сравнения — вес готового к вылету штурмовика Су-25 11,6 тонны). Бомба может проникать в грунт на глубину до 61 метра или пробивать 19 метров армированного бетона, что соответствует высоте шестиэтажного здания. Масса боевой части составляет всего 1/5 веса GBU-57, однако поскольку взрыв происходит в замкнутом пространстве, ограниченном твердыми породами, формируется мощная ударная волна. Корректировка траектории происходит при помощи инерциальной и спутниковой систем наведения.
Особенности работы MOP хорошо видны на видео. После сброса бомба раскрывает стабилизаторы и устремляется к земле. Она пробивает поверхность — это выглядит как взрыв боеприпаса средней мощности. А несколько секунд спустя из земли вырывается море огня.
Бомба разработана компанией Boeing в 2007 году. Четыре года спустя был заключен контракт на поставку ВВС США первой партии из 20 боеприпасов. Однако военные заявили, что GPU-57 недостаточно мощна для своих задач и MOP неоднократно дорабатывали, улучшая характеристики воздействия на труднопоражаемые и заглубленные цели.
Единственным носителем Massive Ordnance Penetrator является стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Все самолеты этого типа базируются на авиабазе ВВС США Whiteman в Миссури.
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Оружие , Армия , Видео , Boeing , США
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