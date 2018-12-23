Как проходит модернизация дальней авиации России

В 2018 году дальняя авиация России получила пять стратегических ракетоносцев — один Ту-160М2 и четыре Ту-95МСМ. Об этом сообщает Минобороны РФ. В настоящее время это формирование ВКС находится в стадии глубокой модернизации. В планах — кардинальное обновление действующего парка и разработка перспективного межконтинентального самолёта, который сможет применять почти все виды известных боеприпасов.

Подразделения дальней авиации (ДА) России в 2018 году получили пять модернизированных стратегических ракетоносцев — один Ту-160М «Белый лебедь» и четыре Ту-95МСМ «Медведь». Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. В следующем году в войска должны быть поставлены ещё четыре Ту-95МСМ.

Современный парк ДА состоит из ракетоносцев Ту-160 (М/М2) и Ту-95МС (95МСМ), бомбардировщиков Т-22М3, топливозаправщика Ил-78 и самолётов-разведчиков Ту-22МР. Дальняя авиация входит в ВКС и является воздушным компонентом Стратегических ядерных сил России.

В задачи ДА входит поражение авиационных баз, ракетных комплексов, командных пунктов, оперативных центров управления ПВО, авианосных группировок, портов, энергетических объектов и гидротехнических сооружений. Удары могут наноситься как ядерным, так и неядерным оружием. Также дальняя авиация может привлекаться к ведению воздушной разведки.

«Практической демонстрацией пространственных показателей боевых возможностей командования ДА являются полёты на воздушное патрулирование самолётов Ту-95МС и Ту-160 в район острова Исландия и акваторию Норвежского моря; на Северный полюс и в район Алеутских островов; вдоль восточного побережья Южной Америки», — говорится в материалах Минобороны

В настоящее время состав ДА (с учётом боевых машин, находящихся на хранении) насчитывает почти 120 единиц (16 Ту-160, 60 Ту-95, 40 Ту-22М), в строю находятся чуть менее 60 «стратегов» (16 Ту-160, 30 Ту-95, 12 Ту-22М). Дальняя авиация ВКС принимала участие в войне в Афганистане (1979-1989), югоосетинском конфликте (август 2008) и сирийской операции (2015-2018).

Основное место дислокации соединений ДА РФ — гвардейская авиационная база Энгельс в Саратовской области . Кроме России, единственными обладателями дальней авиации являются Соединённые Штаты Китай , который в настоящее время работает над проектом бомбардировщика H-20, призванного заменить Xian H-6 (советский Ту-16).

Рост боевых возможностей

В 2015 году в России была запущена масштабная программа модернизации парка дальней авиации. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) проводится капитально-восстановительный ремонт, установка нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и более совершенных двигателей.

Кроме того, для самолётов ДА были разработаны новые боеприпасы. 17 ноября 2015 года Ту-95МС впервые применили в бою крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 дальностью 4,5 тыс. км. Удары были нанесены по инфраструктуре террористов в Сирии.

Ту-95 является самым возрастным стратегом России. Первый полёт «Медведь» совершил в 1952 году. Однако, как полагают в Минобороны, машина не утратила своей актуальности. Детище КБ Туполева оснащено самой мощной в мире турбовинтовой силовой установкой НК-12 разработки Куйбышевского моторного завода (сейчас — ПАО «Кузнецов» ). Двигатель самолёта позволяет преодолевать расстояние в 10,5—15 тыс. км при экономичном расходе топлива. Максимальная скорость машины — 830 км/ч, боевая нагрузка — 20 т, экипаж — 7 человек.

Созданный во второй половине 1960-х годов Ту-22М стал первым в СССР дальним сверхзвуковым бомбардировщиком. Машина способна поражать цели в глубоком тылу противника. Боевое крещение она получила во время войны в Афганистане, успешно уничтожая авиабомбами объекты моджахедов в горной местности. Дальность полёта Ту-22М в модификации «М3» составляет 6 тыс. км, максимальная скорость — 2,3 тыс. км/ч. Самолёт выдерживает боевую нагрузку до 24 т, в его экипаж входят 4 человека.

Самым новым самолётом ДА ВКС является Ту-160 («Белый лебедь»). Машина впервые поднялась в воздух 18 декабря 1981 года. Уникальность этого стратега заключается в способности преодолевать рубежи ПВО противника на скорости в 2,2 тыс. км/ч на высоте 22 км. Самолёт может выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать её в течение 45 минут. В экипаж Ту-160 входят четыре человека, боевая нагрузка — 40-45 т, дальность полёта — 13,5 тыс. км.

Производство «Белого лебедя» было прекращено в 2008 году. В 2015 году руководство РФ приняло решение о возобновлении серийного выпуска стратега в модификации «М2» на Казанском авиационном заводе имени Горбунова (КАЗ, филиал ПАО «Туполев» ). Первый демонстрационный полёт Ту-160М2 (борт «Пётр Дейнекин») совершил 25 января 2018 года.

Действующий авиапарк Ту-160 будет усовершенствован до уровня «М2». Данная модификация отличается увеличенной дальностью полёта (на 1 тыс. км по сравнению с предшествующим образцом) и снижением на 10% расхода топлива за счёт более экономичной силовой установки. Также самолёт отличает более современная компоновка. В нём реализована концепция «стеклянной кабины» (механические индикаторы заменены на дисплеи) и «открытого борта» (упрощённая схема интеграции компонентов оборудования от разных производителей).

В конце декабря 2017 года в интервью «Красной звезде» генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что боевая эффективность Ту-160М2 будет в два с половиной раза выше предшествующей модели. По его словам, за обновлённым «Белым лебедем» «будут сохранены лидирующие позиции среди стратегических ударных комплексов».

По схеме «летающее крыло»

В ноябре 2018 года в ОАК заявили о старте разработки стратега нового поколения ПАК ДА (перспективного авиационного комплекса дальней авиации). Самолёт будет реализован по схеме «летающее крыло» и с широким использованием стелс-технологий. Конструкторы КБ Туполева решили пожертвовать сверхзвуковой скоростью в пользу малозаметности.

Всё оружие машины будет находиться внутри корпуса. Предполагается, что ПАК ДА сможет применять почти все виды известных боеприпасов, включая новейшие ракеты, корректируемые и управляемые авиабомбы. Дальность полёта перспективной машины составит порядка 12 тыс. км, скорость — до 1000 км/ч, взлётная масса — 110 т.

Из размещённой на сайте госзакупок информации следует, что двигатель ПАК ДА сможет отработать без ремонта не менее 600 ч, а его полный ресурс составит 8 тыс. ч (порядка 12 лет эксплуатации). Корпус самолёт будет изготовлен из композитных материалов с радиопоглощающим покрытием. Серийное производство машины развернётся в Казани.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что ПАК ДА должен полностью заменить боевой авиапарк дальней авиации. Однако, как полагает эксперт, опытно-конструкторские работы и испытания самолёта могут затянуться, так как промышленности придётся решать множество сложнейших инженерных задач. Чтобы дать специалистам время, Минобороны проводит модернизацию строевых машин.

«На мой взгляд, ПАК ДА призван решить большую проблему нашей дальней авиации — её техническое разнообразие, которое осложняет эксплуатацию и приводит к росту расходов на производство отдельных агрегатов. Например, на всех трёх боевых машинах ДА стоят разные двигатели. На Ту-160 — НК-32, на Ту-95 — НК-25, на Ту-22М3 — НК-12. Это не критично, но более предпочтительно иметь один тип многофункционального ударного самолёта», — отметил Корнев.

По мнению эксперта, с появлением ПАК ДА воздушный компонент стратегических ядерных сил РФ выйдет на качественно новый уровень С конца 2020-х годов самолёт начнёт постепенно вытеснять из парка Ту-95МСМ и Ту-22М3М. При этом, как предполагает Корнев, ВКС достаточно долго будут эксплуатировать Ту-160М2.