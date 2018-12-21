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Германия разрабатывает ответ российским «Искандерам», пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 1
Германия ведет тайные переговоры с США по вопросу получения доступа к засекреченной технологии, которая позволит разработать новое поколение системы ПРО для противостояния новейшему российскому оружию, сообщает Defense News со ссылкой на правительственный отчет Министерства обороны Германии.
Отмечается, что речь идет о немецкой программе "Тактическая система противовоздушной обороны средней дальности" (TLVS), которая создается на основе "Системы противовоздушной обороны средней дальности" (MEADS) компании Lockheed Martin.
Издание отмечает, что предмет обсуждения между двумя странами заключается в предоставлении Германии "шестого уровня доступа" к американским технологиям. Этот уровень доступа даст возможность применять так называемый симулятор поведения ракеты-перехватчика MSE PAC-3. Предполагается, что этот алгоритм может точно показать, как ракета-перехватчик будет действовать в условиях вражеской атаки с заданными параметрами, то есть сможет она отразить атаку или нет.
Таким образом, благодаря MSE PAC-3 в Германии рассчитывают значительно модернизировать свою систему TLVS, в частности ее радары, а также надеются, что она сможет перехватывать новейшие российские "Искандеры" и сверхзвуковые ракеты, добавляет DefenseNews.
Однако, как подчеркивает издание, между США и Германией пока нет взаимопонимания по этому вопросу. В частности, после последней встречи на уровне министров обороны стороны обсудили возможность передачи немецким разработчикам хотя бы какой-то части нужных данных.
Глава Минобороны Германии Урсула Фон дер Ляйен пояснила, что программа TLVS — это один из шагов, который доказывает готовность Германии делать больший вклад в оборону Европы, чего и требует администрация Дональда Трампа. Однако глава Пентагона счел этот аргумент неубедительным.
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Оружие , Видео , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Германия , США
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