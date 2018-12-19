Пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир» запланирован на 2019 год

Новый подводный ракетоносец «Князь Владимир» осенью 2019 года выполнит контрольный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщил источник в ОПК. Пуск будет произведен на государственных испытаниях из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке, передает ТАСС Государственные испытания головного подводного ракетного крейсера проекта 955А («Борей-А») начнутся летом. В декабре 2019 года субмарину должны передать Северному флоту. Напомним, британская пресса назвала субмарину «Князь Владимир» самой смертоносной в мире. 22 мая подводная лодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила четыре ракеты «Булава».