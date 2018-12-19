Новый подводный ракетоносец «Князь Владимир» осенью 2019 года выполнит контрольный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщил источник в ОПК.
Пуск будет произведен на государственных испытаниях из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке, передает ТАСС.
Государственные испытания головного подводного ракетного крейсера проекта 955А («Борей-А») начнутся летом.
В декабре 2019 года субмарину должны передать Северному флоту.
Напомним, британская пресса назвала субмарину «Князь Владимир» самой смертоносной в мире.
22 мая подводная лодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила четыре ракеты «Булава».