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США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая 

Российская Газета + ещё 5 2 часа назад
У США нет возможностей для защиты от гиперзвукового оружия, разработку которого ведут Россия и Китай. Такой вывод содержится в докладе главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США — Управления по подотчетности правительства.
В документе говорится о том, что Россия и КНР активно работают над созданием такого оружия, поскольку его скорость, высота действия и маневренность позволяют обойти большинство систем ПРО, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News.
Кроме того, гиперзвуковое оружие может применяться для усиления возможностей нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. "Мер противодействия этому сейчас нет", — подчеркивается в американском докладе.
Ранее эту проблему озвучил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он также обратил внимание на отсутствие у США собственных подобных оперативно развернутых ударных систем.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уже заявлял, что в данный период времени разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него для Вашингтона является главным приоритетом. Хотя глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отмечал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки такого оружия.
В октябре первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что они начнут испытания своего гиперзвукового вооружения раньше, чем планировалось. Он отметил, что сейчас Пентагон решает, как выстроить промышленную базу и сколько единиц этого оружия необходимо США.
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