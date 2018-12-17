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Единственный ракетный катер ВМС Украины лишился своих ракет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" (бортовой номер P153) были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит". Об этом сообщил "Украинский военный портал", который опубликовал фото корабля без контейнеров.
Ранее сообщалось, что в случае удовлетворительного технического состояния корпуса катера на нем будут установлены пусковые контейнеры для противокорабельных ракет "Нептун" украинского производства, однако пока они отсутствуют. Сами ракеты, которые созданы на основе конструкции советской и российской противокорабельной ракеты Х-35, до сих пор не прошли госиспытаний.
Ракетный катер "Прилуки" (проект 206МР "Вихрь") вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году, в 1996 году передан Украине. На вооружении катера, кроме артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, стояли две пусковые установки советских противокорабельных ракет П-15М "Термит" разработки середины 1950-х годов, однако после воссоединения Крыма с Россией боекомплект для катера остался на территории полуострова.
РК "Прилуки" находился под контролем России с 20 марта по 11 апреля 2014 года.
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