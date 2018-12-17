В Японском море завершились испытания новейшего корвета «Громкий»

Новейший корвет "Громкий" завершает проведение государственных испытаний в Японском море, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Во время испытаний экипаж корабля и сдаточная команда провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, вооружения корабля. Были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы, отработаны взлеты и посадки на палубу корабельных вертолетов и друге задачи.

После полного завершения государственных испытаний и подписания акта приема-передачи на корабле будет торжественно поднят Военно-Морской флаг и корвет официально войдет в состав сил Тихоокеанского флота. Ранее сообщалось, что корвет должен войти в состав ТОФ до конца текущего года.