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В Японском море завершились испытания новейшего корвета «Громкий» 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Новейший корвет "Громкий" завершает проведение государственных испытаний в Японском море, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
Во время испытаний экипаж корабля и сдаточная команда провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, вооружения корабля. Были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы, отработаны взлеты и посадки на палубу корабельных вертолетов и друге задачи.
После полного завершения государственных испытаний и подписания акта приема-передачи на корабле будет торжественно поднят Военно-Морской флаг и корвет официально войдет в состав сил Тихоокеанского флота. Ранее сообщалось, что корвет должен войти в состав ТОФ до конца текущего года.
"Громкий" — второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Его длина — 104,5 метра, ширина — 13 метров, водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость — до 27 узлов. Корвет доставили во Владивосток 31 августа с Амурского судостроительного завода.
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