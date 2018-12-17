Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мощнейший в мире БТР выпустил ракеты 

Lenta.ru 54 минуты назад
Созданный в Израиле бронетранспортер (БТР) Namer может заменить американский M2 Bradley и выступать прототипом американской боевой машины пехоты будущего, пишет The Popular Mechanics. Видео стрельб противотанковыми управляемыми ракетами из выдвижной установки машины на YouTube опубликовало Министерство обороны Израиля.
Американский журнал отмечает, что модернизированная машина получила беспилотную башню с 30-миллиметровой автоматической пушкой и выдвижной установкой для запуска пары противотанковых ракет Spike-MR. Также Namer, созданный на базе танка Merkava IV, снабжен системой активной танковой защиты Trophy.
Опубликованы кадры ракетного удара Су-25
«В результате получается самая вооруженная и бронированная машина огневой поддержки», — пишет американский журнал.
Namer начал разрабатываться израильской компанией Rafael в 2000-х годах как тяжелый бронетранспортер. Масса машины составляет 60 тонн. Для сравнения, M2 Bradley легче примерно в два раза, а российский БМП-3 — в три.
В настоящее время российский «Уралвагонзавод» работает над боевой бронированной машиной Т-15, создаваемой на базе на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Прототип изделия, масса которого превышает 50 тонн, впервые показан на параде Победы в Москве в мае 2015 года.
Последние новости
Лукашенко тайно обсудил защиту независимости от России Российская журналистка искала связь России с протестами во Франции и попалась Американскому флоту предрекли фиаско в случае войны с Россией
Комментарии39
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия упростит выдачу гражданства185
Макрон уступил Ле Пен50
Создатель Vine найден мертвым7
Раскрыты подробности об упавшем на Украине Су-27162
Порошенко извинился за обещание502
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
00:50
Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют
Общество
00:52
Церковь расколола Украину
Украина В мире
01:13
Полицейским собакам в США выдали сапоги
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение