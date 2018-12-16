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ВСУ перебросили четыре Су-25 к Донецкой области, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Sergei Supinsky
Украинские силовики перебросили четыре самолета Су-25 к Донецкой области, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Нашей разведкой отмечена переброска с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск (город в Запорожской области) звена из четырех самолетов Су-25. Мы не исключаем, что в том числе эти штурмовики будут использованы Украиной для огневой поддержки наступления в рамках массированного ракетно-авиационного удара", — сказал Безсонов.
Он добавил, что подразделения ПВО ДНР готовы уничтожить авиацию украинских силовиков на безопасной дистанции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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