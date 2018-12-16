ВСУ перебросили четыре Су-25 к Донецкой области, заявили в ДНР

Украинские силовики перебросили четыре самолета Су-25 к Донецкой области, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Нашей разведкой отмечена переброска с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск (город в Запорожской области) звена из четырех самолетов Су-25. Мы не исключаем, что в том числе эти штурмовики будут использованы Украиной для огневой поддержки наступления в рамках массированного ракетно-авиационного удара", — сказал Безсонов.

Он добавил, что подразделения ПВО ДНР готовы уничтожить авиацию украинских силовиков на безопасной дистанции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.