National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

Новый российский транспортный самолет Ил-112В, несмотря на схожую конструкцию с украинским Ан-140, имеет лучшие показатели энергоэффективности, дальности полета и стоимости обслуживания по сравнению с украинской машиной, пишет американский журнал The National Interest

Ил-112В является частью реализуемой в России программы модернизации легкой транспортной авиации, отмечает издание.

В Советском Союзе двумя основными производителями транспортной авиации были конструкторские бюро Ильюшина и Антонова, при этом КБ Илюшина, как правило, производило тяжелые транспортные самолеты, в то время как КБ Антонова занималось созданием легкой транспортной авиации, напоминает National Interest.

Стремясь заменить устаревшие транспортники Ан-24 и Ан-26, Россия изначально подписала контракт на покупку у Киева Ан-140 в рамках совместного предприятия, однако сделка была сорвана после начала политического кризиса на Украине в 2014 году, пишет журнал.

Ил-112В и Ан-140, судя по всему, почти идентичны по конструкции, но все же имеют несколько незначительных различий в характеристиках, полагает автор материала. Российский самолет имеет несколько большие габариты, но при этом его максимальная скорость составляет 500 километров в час против 575 километров в час у Ан-140, указывает издание.

В то же время Ил-112В оснащен двигателем ТВ7-117 разработки ОАО "Климов" , эффективность которого на 38 процентов выше, чем у ТВ3-117, установленного на Ан-140, из-за чего, по мнению автора статьи, можно говорить об улучшении показателей дальности полета российского самолета и снижении затрат на его техническое обслуживание.

При этом Россия уже продвигает новинку в Индии в качестве замены британских ближнемагистральных самолетов Avro 748, которые стоят на вооружении индийских ВВС, заключает The National Interest.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава. В перспективе он заменит не только Ан-26, который по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и — по плану — составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.

В конце ноября первый летный образец Ил-112В был передан на летные испытания.