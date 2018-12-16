Новый российский транспортный самолет Ил-112В, несмотря на схожую конструкцию с украинским Ан-140, имеет лучшие показатели энергоэффективности, дальности полета и стоимости обслуживания по сравнению с украинской машиной, пишет американский журнал The National Interest.
Ил-112В является частью реализуемой в России программы модернизации легкой транспортной авиации, отмечает издание.
В Советском Союзе двумя основными производителями транспортной авиации были конструкторские бюро Ильюшина и Антонова, при этом КБ Илюшина, как правило, производило тяжелые транспортные самолеты, в то время как КБ Антонова занималось созданием легкой транспортной авиации, напоминает National Interest.
Стремясь заменить устаревшие транспортники Ан-24 и Ан-26, Россия изначально подписала контракт на покупку у Киева Ан-140 в рамках совместного предприятия, однако сделка была сорвана после начала политического кризиса на Украине в 2014 году, пишет журнал.
Ил-112В и Ан-140, судя по всему, почти идентичны по конструкции, но все же имеют несколько незначительных различий в характеристиках, полагает автор материала. Российский самолет имеет несколько большие габариты, но при этом его максимальная скорость составляет 500 километров в час против 575 километров в час у Ан-140, указывает издание.
В то же время Ил-112В оснащен двигателем ТВ7-117 разработки ОАО "Климов", эффективность которого на 38 процентов выше, чем у ТВ3-117, установленного на Ан-140, из-за чего, по мнению автора статьи, можно говорить об улучшении показателей дальности полета российского самолета и снижении затрат на его техническое обслуживание.
Кроме того, Ил-112В также может похвастаться новой системой противоракетной обороны «Президент-С" от российского АО "Концерн Радиоэлектронные технологии", являющегося дочерним предприятием госкорпорации "Ростех", продолжает издание.
При этом Россия уже продвигает новинку в Индии в качестве замены британских ближнемагистральных самолетов Avro 748, которые стоят на вооружении индийских ВВС, заключает The National Interest.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава. В перспективе он заменит не только Ан-26, который по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и — по плану — составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.
В конце ноября первый летный образец Ил-112В был передан на летные испытания.
Ан-140 — украинский турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет, разработанный АНТК "Антонов" (Украина). Самолет предназначен для пассажирских и грузопассажирских перевозок на расстояние до 3700 км. На данный момент производство машин этого типа прекращено, число выпущенных самолетов по состоянию на 15 февраля 2017 года составило 36 единиц.