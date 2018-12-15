Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Американскому флоту предрекли поражение с Россией
Американскому флоту предрекли поражение с Россией

ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабря 

RT на русском + ещё 1 59 минут назад
Фото: Reuters
В состав Военно-морского флота России 17 декабря поступит малый ракетный корабль «Мытищи», который завершил государственные испытания. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что четыре боевых корабля войдут в состав Черноморского флота.
Как сообщал «Новый Севастополь» со ссылкой на командующего ЧФ Александра Моисеева, в 2019 году ЧФ пополнят 12 новых кораблей.
RT на русском: последние новости
ОАГ выразила обеспокоенность прилётом российских самолётов в Венесуэлу The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России The National Interest предположил последствия размещения США ракет средней дальности в Европе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США призвали Россию ответить за «нарушение» ДРСМД39
Американскому флоту предрекли поражение с Россией58
РПЦ отреагировала на избрание главы «новой церкви»145
В США раскрыли «морские планы» России164
Трамп не первый: как в США предают президентов
Видео
03:11
Путин рассказал о данном Кобзону обещании
Общество
06:51
США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»
Армия Статьи
03:05
Порошенко обратился к «объединительному собору»
Украина В мире
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
00:45
Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери
В мире
00:46
Автор роликов с фотографиями Цеповяза выложил новое видео
Происшествия
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
03:37
«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельзу»
В мире Европа
00:10
На Украине разбился истребитель Су-27
Происшествия
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение