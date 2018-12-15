В состав Военно-морского флота России 17 декабря поступит малый ракетный корабль «Мытищи», который завершил государственные испытания. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что четыре боевых корабля войдут в состав Черноморского флота.
Как сообщал «Новый Севастополь» со ссылкой на командующего ЧФ Александра Моисеева, в 2019 году ЧФ пополнят 12 новых кораблей.