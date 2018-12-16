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Новый российский малый корабль вооружат ракетами «Калибр» 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» прошёл все испытания в Балтийском море и готов к принятию на вооружение российского Военно-морского флота (МВФ).
В пресс-службы Минобороны ТАСС сообщили, что корабль будет передан МВФ в воскресенье, 17 декабря.
В ходе госиспытаний «Мытищи» выполнил испытательные пуски ракет. Корабль показал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах.
Малый ракетный корабль «Мытищи», построенный на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, вооружён крылатыми ракетами «Калибр» или «Оникс». Всего для ВМФ будет построено 18 таких кораблей.
Ранее News.ru писал о том, что российский флот критически отстаёт от Запада во внедрении современных концепций использования гидроакустических средств. По мнению военного эксперта Максима Климова, в ВМФ России сложилась необоснованная надежда на противокорабельные ракеты (ПКР), такие как «Калибр» и «Оникс», а также — на атомную подлодку пятого поколения «Хаски».
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