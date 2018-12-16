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Конструктор украинских бронекатеров раскрыл их недостатки 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: facebook
На украинских бронекатерах типа «Гюрза-М» не установлены ракеты. Об этом сообщил главный конструктор судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» Сергей Белозубенко, передает РИА Новости.
«Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАКах (бронекатера типа "Гюрза-М" — ред.), это основная проблема. Как вы можете увидеть на фото и на видео, где запечатлены эти катера, на боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель», — сказал он.
По словам конструктора, использование ракет с ручным целеуказанием в морских условиях проблематично, при этом системы с автоматическим наведением на сегодняшний момент нет.
Белозубенко также рассказал, что «Кузница на Рыбальском» строит только седьмой катер типа «Гюрза-М».
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