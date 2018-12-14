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На Украине заявили о переброске Россией в Крым сотни боевых самолетов «нового типа» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия усилила военную группировку в Крыму сотней боевых самолетов «нового типа»; речь идет об истребителях Су-27 и Су-30, сообщил представитель главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что в Крым были переброшены «самолеты Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине Черноморского региона и почти на всей территории Украины», передает информационное агентство УНИАН.
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Он добавил, что Россия якобы усилила военную группировку в Крыму шестью подводными лодками нового типа, которые могут быть вооружены ракетными комплексами «Калибр» с дальностью поражения наземных целей до 1,5 тыс. километров.
Защита побережья Крымского полуострова, по данным ГУР МО Украины, усилена 16 боевыми установками ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», способными поражать цели почти во всей акватории Черного моря.
Ранее в США сообщили, что Россия развернула на военной базе в крымском Джанкое несколько ракетных комплексов С-400. До этого стало известно, что на боевое дежурство в Крыму заступил четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
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