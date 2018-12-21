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Кремль пригрозил «взять под прицел» ракеты США в Европе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 143 4 часа назад
Если США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности решат разместить ракетные системы в Европе, Россия «возьмет под прицел» эти ракеты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Комментируя слова главы российского государства Владимира Путина об угрозе ядерной войны, Песков пояснил, что «за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах».
В ответ, по словам Пескова, Россия «возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом», чтобы «создать паритет», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
При этом Песков указал на ситуацию во время холодной войны. По его словам, в случае размещения ракет США в Европе «произойдет развитие по спирали».
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Оружие , Видео , Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , США
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