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Первый беспилотник-перехватчик разработан в России 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: flickr.com
Первый малый ударный беспилотник «Карнивора», умеющий перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания, сообщили в компании-разработчике Научно-производственной фирме «Микран».
«Это ударник малого класса, который может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10-15 часов, а также реагировать на угрозы, например минометные точки. Это первый экземпляр такой машины», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании-разработчика.
Отмечается, что аппарат назван «Карнивора», от лат. Carnivora — плотоядные.
По словам разработчиков, беспилотник оснащен сеткометами для перехвата квадрокоптеров, имеет несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы и разведывательное оборудование. В компании добавили, что опытный образец аппарата проходит заводские летные испытания.
Ранее сообщалось, что в России создано радиоэлектронное устройство, умеющее подавлять сигнал спутниковых навигационных систем. Разработка предназначена для установки на беспилотные летательные аппараты.
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