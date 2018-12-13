Первый беспилотник-перехватчик разработан в России

Первый малый ударный беспилотник «Карнивора», умеющий перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания, сообщили в компании-разработчике Научно-производственной фирме «Микран».

«Это ударник малого класса, который может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10-15 часов, а также реагировать на угрозы, например минометные точки. Это первый экземпляр такой машины», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании-разработчика.

Отмечается, что аппарат назван «Карнивора», от лат. Carnivora — плотоядные.

По словам разработчиков, беспилотник оснащен сеткометами для перехвата квадрокоптеров, имеет несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы и разведывательное оборудование. В компании добавили, что опытный образец аппарата проходит заводские летные испытания.

Ранее сообщалось, что в России создано радиоэлектронное устройство, умеющее подавлять сигнал спутниковых навигационных систем. Разработка предназначена для установки на беспилотные летательные аппараты.