На западной границе России появились новые танки

Более 20 модернизированных танков Т-72Б3 пришли в танковый полк под Брянском

— В парках боевых машин состоялась торжественная церемония вручения механикам-водителям башенных ключей, — рассказали в штабе Западного военного округа.

Т-72Б3 с усиленной защитой — блоками "Реликта" прикрыты лобовая и боковые проекции танка, — оснащен многоканальным панорамным прицелом "Сосна-У", двигателем мощностью более 1000 лошадиных сил, автоматической КПП. У менханика-водителя появился прибор ночного видения и камера заднего обзора, а пушка может стрелять бронебойными снарядами повышенного могущества "Свинец-2".