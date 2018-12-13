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На западной границе России появились новые танки 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: ТАСС
Более 20 модернизированных танков Т-72Б3 пришли в танковый полк под Брянском.
— В парках боевых машин состоялась торжественная церемония вручения механикам-водителям башенных ключей, — рассказали в штабе Западного военного округа.
Т-72Б3 с усиленной защитой — блоками "Реликта" прикрыты лобовая и боковые проекции танка, — оснащен многоканальным панорамным прицелом "Сосна-У", двигателем мощностью более 1000 лошадиных сил, автоматической КПП. У менханика-водителя появился прибор ночного видения и камера заднего обзора, а пушка может стрелять бронебойными снарядами повышенного могущества "Свинец-2".
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