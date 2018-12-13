National Interest: российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается

Самым ужасным оружием России была система времен холодной войны, которая в случае ядерного нападения автоматически запускала ракеты. Теперь эта система под названием «Мертвая рука», возвращается, став еще более смертоносной. Все случилось после того, как администрация Трампа объявила о выходе из Договора о РСМД. Аналитик National Interest ( США ) полагает, что у США появились основания для беспокойства.

Россия умеет создавать оружие (по крайней мере, на бумаге), которое вселяет ужас: крылатые ракеты с ядерными двигателями или беспилотные субмарины с боеголовками на 100 мегатонн.

Но самой ужасной была система времен холодной войны, которая в случае ядерного нападения должна была автоматически запустить ракеты — без участия человека.

Теперь эта система, известная под названием «Периметр» или «Мертвая рука», возвращается, став еще более смертоносной.

Все случилось после того, как администрация Трампа объявила о выходе США из Договора о РСМД от 1987 года, благодаря которому были ликвидированы огромные когда-то арсеналы американских и российских ракет средней и меньшей дальности. Дональд Трамп утверждает, что Россия нарушает этот договор, разрабатывая и принимая на вооружение новые запрещенные ракеты.

Это вызывает ярость у Москвы , которая опасается, что Америка снова, как и в годы холодной войны, начнет развертывание ядерных ракет в Европе. В силу своего географического положения России для нанесения удара по континентальной части США нужны межконтинентальные баллистические ракеты, запускаемые либо с ее территории, либо с борта подводных лодок. Однако американские ракеты меньшей дальности, будучи размещенными в Германии или, скажем, в Польше, смогут долететь до внутренних районов России.

Виктор Есин , командовавший российскими ракетными войсками стратегического назначения в 1990-е годы, рассказал о системе «Периметр» / «Мертвая рука» в прошлом месяце, когда давал интервью газете «Звезда». По словам Есина, если Соединенные Штаты начнут разворачивать ракеты средней дальности в Европе, Россия рассмотрит вопрос о переходе к доктрине упреждающего ядерного удара. Вот выдержки из интервью:

«Звезда»: А успеем ли ответить, если подлетное время при размещении ракет средней дальности у наших границ сократится до двух-трех минут? В таком варианте вся надежда только на «Периметр» и на удар возмездия. Или «Периметр» тоже успели разобрать на запчасти?

Есин: Система «Периметр» функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора.

Непонятно, что имел в виду генерал, сказав, что система «функционирует» и «усовершенствована». «Периметр» осуществляет пуск модифицированных МБР УР-100, которые передают команду на запуск обычных МБР в ядерном снаряжении, спрятанных в шахтах.

Автор книги о системе «Периметр» Дэвид Хоффман (David Hoffman) (он назвал ее «Мертвая рука») охарактеризовал ее следующим образом:

В случае вероятного ядерного нападения политическое руководство должно было дать «согласие на доступ». Дежурным офицерам в этом случае следовало спуститься в «шарики» (подземные бункеры) глубоко под землей. Если разрешение было отдано вовремя, если система получила сейсмическое подтверждение ядерных взрывов на земле и если связь с центром была потеряна, дежурные в бункерах должны были запустить командные ракеты. Они взлетели бы, передавая приказ баллистическим ракетам. А те выполнили бы миссию возмездия.

Периодически появлялись неявные признаки того, что система «Периметр» все еще существует. Это указывает на странности советской власти, которая хранила существование «Периметра» в тайне даже от американского врага, которого данная система должна была сдерживать и устрашать.

Несомненно то, что «Периметр» является решением, основанным на страхе. На страхе перед американским первым ударом, который обезглавит российское руководство до того, как оно отдаст приказ на нанесение ответного удара. А еще на страхе перед тем, что какой-нибудь российский руководитель струсит и не отдаст этот приказ.

А поскольку сегодня Россия обсуждает «Периметр» открыто, у нас есть все основания для беспокойства.