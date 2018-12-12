«Мертвая рука»: в США вспомнили о системе «Периметр»

Американский журнал The National Interest напомнил о существовании комплекса "Периметр", способного автоматически нанести массированный ответный ядерный удар.

Обозреватель издания Майкл Пек отмечает, что "Мертвая рука" — именно такое название комплекс получил на Западе — являлась самой страшной системой периода холодной войны.

— В перспективе "Периметр" может стать более смертоносным, чем когда-либо, — пишет аналитик.

Поводом вспомнить российскую систему ядерного возмездия, по словам Пека, стала ситуация с Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), выйти из которого намерена администрация Дональда Трампа

Кроме того, обозреватель ссылается на публикацию в еженедельнике "Звезда" в которой бывший заместитель главкома РВСН генерал-полковник Виктор Есин заявил, что "Периметр" не только продолжает функционировать, но и был улучшен.

Описание схемы действия комплекса обозреватель приводит на основе книги "Мертвая рука" автора Дэвида Хоффмана . По его данным, система может быть активирована по решению руководства страны. После этого дежурные офицеры в подземных бункерах могут осуществить запуск специальных командных ракет, которые во время своего полета передают сигнал на запуск пунктам управления межконтинентальными баллистическими ракетами. Считается, что пуск командной ракеты также может быть осуществлен в случае потери связи с командованием и фиксации сейсмических возмущений, соответствующих множественным ядерным ударам.

Пекк отмечает, что за последние десятилетия вокруг "Периметра" ходило много слухов, в том числе и о прекращении функционирования системы. Но публичное обсуждение комплекса подтверждает его работоспособность и этот фактор необходимо обязательно учитывать, написал обозреватель.