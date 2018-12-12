В Петербурге заложили новейший ледокол для ВМФ «Евпатий Коловрат»

В церемонии приняли участие представители Минобороны России, Главного командования ВМФ, администрации Санкт-Петербурга и руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса, задействованных в кооперации по строительству ледокола.

"На предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялась торжественная закладка ледокола проекта 21180М "Евпатий Коловрат", который будет построен по заказу Минобороны РФ для вспомогательного флота ВМФ России", — сказал Дыгало.

Он отметил, что водоизмещение ледокола составит 4 тысячи тонн, длина корпуса — 82 метра, ширина — 19 метров. По словам Дыгало, "Евпатий Коловрат" может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна — около 30 человек. Автономность плавания — 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной 1 метр.