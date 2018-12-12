Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" для ВМФ заложен в Санкт-Петербурге на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз", сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по военно-морскому флоту Игорь Дыгало.
В церемонии приняли участие представители Минобороны России, Главного командования ВМФ, администрации Санкт-Петербурга и руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса, задействованных в кооперации по строительству ледокола.
"На предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялась торжественная закладка ледокола проекта 21180М "Евпатий Коловрат", который будет построен по заказу Минобороны РФ для вспомогательного флота ВМФ России", — сказал Дыгало.
Он отметил, что водоизмещение ледокола составит 4 тысячи тонн, длина корпуса — 82 метра, ширина — 19 метров. По словам Дыгало, "Евпатий Коловрат" может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна — около 30 человек. Автономность плавания — 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной 1 метр.
"Строительство судов и кораблей ледового класса для ВМФ предусмотрено программой военного кораблестроения и соответствует задачам военно-морского флота, силы которого выполняют задача во всех широтах, включая морские районы со сложной ледовой обстановкой", — добавил Дыгало.