Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге заложили новейший ледокол для ВМФ «Евпатий Коловрат» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" для ВМФ заложен в Санкт-Петербурге на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз", сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по военно-морскому флоту Игорь Дыгало.
В церемонии приняли участие представители Минобороны России, Главного командования ВМФ, администрации Санкт-Петербурга и руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса, задействованных в кооперации по строительству ледокола.
"На предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялась торжественная закладка ледокола проекта 21180М "Евпатий Коловрат", который будет построен по заказу Минобороны РФ для вспомогательного флота ВМФ России", — сказал Дыгало.
Он отметил, что водоизмещение ледокола составит 4 тысячи тонн, длина корпуса — 82 метра, ширина — 19 метров. По словам Дыгало, "Евпатий Коловрат" может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна — около 30 человек. Автономность плавания — 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной 1 метр.
"Строительство судов и кораблей ледового класса для ВМФ предусмотрено программой военного кораблестроения и соответствует задачам военно-морского флота, силы которого выполняют задача во всех широтах, включая морские районы со сложной ледовой обстановкой", — добавил Дыгало.
Последние новости
В Таиланде драка питона с варанами попала на видео "Задушили ремнем": подростки жестоко убили молодую маму в Миллерово В Венесуэле ответили на слова Помпео о прибытии российских Ту-160
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель объявила решение по санцкиям258
«Россия ничего не захватывала»17
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне181
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки330
Видео
01:14
Меркель объявила решение по санцкиям
В мире Европа
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
00:21
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Происшествия
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:05
Задержан третий за месяц боевик из банды Басаева
Происшествия Статьи
00:50
Представлен прототип первого российского планшета
Гаджеты Наука и техника
01:58
Google опубликовал видео с итогами года
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение