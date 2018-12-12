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Российского чиновника уволили из-за 66 машин жены
Российского чиновника уволили из-за 66 машин жены

Масштабная модернизация техники ВДВ запланирована в Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Несколько сотен боевых машин десанта БМД-2 оснастят новым оружием, а также средствами разведки и управления.
Модернизация почти 600 боевых машин десанта БМД-2 начнется в Воздушно-десантных войсках. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВДВ планируют начать глубокую модернизацию около 600 БМД-2. Начало активных мероприятий по модернизации БМД-2 до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М предусмотрено с 2021 года», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что боевые машины, прошедшие глубокую модернизацию, останутся авиадесантируемыми и будут выполнять задачи в составе парашютно-десантных подразделений ВДВ.
Модернизированные БМД-2 оснастят обновленным противотанковым ракетным комплексом, современным цифровым комплексом разведки, управления и связи. Боевые машины десанта получат интегрированную автоматизированную систему управления в тактическом звене, а также автомат сопровождения цели для стрельбы различными типами оружия днем и ночью, с ходу и на плаву.
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