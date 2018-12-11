Число новейших истребителей Су-35 на вооружении армии России достигло сотни

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ "Сухого ". Самолет ввели в эксплуатацию в 2014 году.

"На Комсомольском-на-Амуре филиале "Компании "Сухой" (входит в ПАО "ОАК") состоялась торжественная передача в эксплуатацию завершающей в 2018 году партии самолётов Су-35С для министерства обороны России, в числе которых был передан сотый выпущенный самолёт этого типа", — говорится в сообщении.

Участники мероприятия отметили, что самолет Су-35, обладающий великолепной боевой эффективностью, стал своего рода переходным звеном между легендарными истребителями Су-27 и перспективными Су-57.