Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
«Никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации по факту произошедшего инцидента пока что не поступало, однако на видеозаписи можно услышать, что ракета упала в степной местности», — пишет издание.
Дата и точное место, а также причины и последствия происшествия, не называются. «Лента.ру» не располагает подтверждением данной информации.
На территории Астраханской области располагаются несколько военных полигонов, в частности, Капустин Яр.
Зенитные ракетные системы С-300 эксплуатируются с 1975 года. Комплексы предназначены для уничтожения разновысотных целей на дальности 75-200 километров. В настоящее время системы заменяются на С-400.
Последние новости
Назван человек года по версии Time «Газпрому» разрешили продавать газ Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост17
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США40
Пушилин отреагировал на подготовку ВСУ к войне202
Алексееву похоронят в США160
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»332
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
00:45
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
Украина В мире
00:36
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Политика
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
00:34
Алексееву похоронят в США
Общество
00:30
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале
Общество Статьи
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
04:39
«Русское радио» ответило на жалобу украинского моряка
Общество
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение