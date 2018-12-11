В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300

На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.

«Никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации по факту произошедшего инцидента пока что не поступало, однако на видеозаписи можно услышать, что ракета упала в степной местности», — пишет издание.

Дата и точное место, а также причины и последствия происшествия, не называются. «Лента.ру» не располагает подтверждением данной информации.

На территории Астраханской области располагаются несколько военных полигонов, в частности, Капустин Яр.

Зенитные ракетные системы С-300 эксплуатируются с 1975 года. Комплексы предназначены для уничтожения разновысотных целей на дальности 75-200 километров. В настоящее время системы заменяются на С-400.