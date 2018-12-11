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В США сочли устаревшей малозаметность Су-57 

Lenta.ru
Российский истребитель пятого поколения Су-57 использует устаревшую технологию малозаметности, которую бесполезно применять против современных радаров, пишет The National Interest.
Американский журнал обратил внимание на то, что Су-57 получат «пиксельную» окраску, снижающую оптическую заметность машины. Согласно изданию, такая технология была актуальна в XX веке, но не в XXI.
«В то время как глаз человека может быть обманут такой раскраской на больших расстояниях, современные системы классов "воздух-воздух" и "земля-воздух" включают в себя технологии автоматического обнаружения целей, такие, как радары с активной фазированной антенной решеткой и ракеты с инфракрасной головкой самонаведения», — пишет The National Interest.
Журнал полагает, что подобная окраска Су-57 служит рекламным целям, чтобы, в частности, вновь привлечь к проекту индийскую сторону.
В ноябре главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец заявил, что задачу малозаметности на Су-57 решают «пиксельная» раскраска, форма планера, специальное покрытие на фонаре и определенных элементах планера, а также способность истребителя развивать сверхзвуковую скорость.
В ноябре конструктор заявил, что Су-57 по многим показателям превосходит американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также допускает использование с укороченных взлетно-посадочных полос без специальных устройств. В том же месяце телевидение опубликовало видео полета пары Су-57, испытания композитного крыла данного истребителя и проход этих самолетов на сверхмалой высоте.
В июле вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».
В мае в США заявили, что Россия способна разработать самолет с использованием современной стелс-технологии, но у нее нет оборудования для его массового производства.
В апреле в The Drive допустили, что приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета. В том же месяце в The National Interest выразили сомнение в успешности реализации проекта Су-57.
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