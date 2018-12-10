Россия обогнала Великобританию по продаже оружия

К рейтингам продаж вооружений нужно относиться с осторожностью, особенно если в них смешаны два показателя оценки военного экспорта — по уровню контрактации за год и объёму поставок. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) пользуется авторитетом, однако аналитики используют своеобразную методику расчёта — она была актуальна в годы холодной войны, но в современных реалиях вызывает много вопросов.

Россия в 2017 году вышла на второе место в мире по производству оружия, отмечается в ежегодном докладе, опубликованном SIPRI. Лидер по продаже и производству вооружений и военной техники (ВиВТ) с большим отрывом — США Великобритания впервые с 2002 года опустилась третью строчку рейтинга. Доля экспорта российских компаний в общем объеме ста мировых производителей ВиВТ составила 9,5%, американских — 57%. Объём продаж семи британских компаний составил 35,7% (рост в 2,3%). Общий объем продаж 100 ведущих производителей равен $398,2 млрд Это на 2,5% больше, чем в 2016-м и на 44% по сравнению с 2002-м. Китайские компании в подсчёты SIPRI традиционно не входят в силу их закрытости.

По мнению аналитиков SIPRI, российские позиции обусловлены в первую очередь реализацией программы модернизации вооружения. Увеличение продаж было отмечено у восьми из девяти российский компаний, а концерн «Алмаз-Антей» в рейтинге вошёл в десятку крупнейших производителей оружия в мире. «С 2011 года российские компании продемонстрировали существенный рост объемов своих военных продаж. Это соответствует линии на увеличение военных закупок с целью модернизации вооруженных сил», — отметил аналитик программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Симон Веземан.

Крупнейшими в мире производителем оружия остаются Lockhead Martin Corp. и Boeing . Продажи первой корпорации увеличились на 8,3% (до $44,9 млрд) в первую очередь за счёт поставок истребителей 5-го поколения F-35, ракет-перехватчиков и корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системы Aegis.

lockheedmartin.com /// F-35 Lightning II

SIPRI был основан в 1966 году и позиционирует себя в качестве независимого аналитического центра, занимающегося исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением. Однако у многих экспертов вызывает вопросы своеобразная методика подсчёта, которую используют аналитики SIPRI. Во-первых, она до сих пор ориентируется на реалии холодной войны и рассчитывается по коэффициентам. То есть, учитывается не реальная коммерческая стоимость экспорта, а акцентируется внимание на количестве переданных заказчику систем вооружений. В итоге не берется в расчёт разница в стоимости единицы вооружения от двух разных производителей и смешиваются два показателя оценки рынка — по уровню контрактации за год и объёму поставок.

Во-вторых, последние годы статистика стала более прозрачной, однако рейтинги SIPRI составляются не только с учётом официальной статистики, которую публикую производители, но и неофициальных источников.

В-третьих, не учитывается расчётный период конкретной страны, при этом в рейтинг включены данные о военных бюджетах стран, торгующих ВиВТ.

Именно своеобразная методика SIPRI приводила к тому, что Великобритания до сих пор находилась в рейтинге института на втором месте: по чисто британским продажам вооружений страна не могла войти в тройку лидеров, но с учётом показателей совместных с США фирм она действительно занимала вторую строчку рейтинга.

Великобритания была искусственно помещена на второе место и сейчас же также искусственно перемещена — российский объём продаж ВиВТ заметно превышает британский, отмечает заместитель директора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварёв.