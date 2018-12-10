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ВМФ до конца 2019 учебного года получит самолеты-амфибии Бе-200 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВМФ России до конца 2019 учебного года ожидает поступления в свой авиапарк самолетов-амфибий Бе-200, сообщил в понедельник командующий морской авиацией ВМФ РФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
"До конца 2019 учебного года мы должны получить самолеты-амфибии Бе-200, которые будут эксплуатироваться в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов. Экипажи у нас подготовлены и, скорее всего, покажем эти летательные аппараты на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге", — сказал Кожин в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда".
Бе-200 — российский самолет-амфибия, разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева (ТАНТК) и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе. Самолет предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Бе-200 обладает возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду.
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