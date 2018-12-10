Названы новые потенциальные «ядерные державы»

Бывший постпред Украины при НАТО генерал Петр Гаращук 9 декабря заявил о том, что страна располагает «уникальными возможностями» для создания собственного ядерного оружия и боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет. Это довольно сложно воспринимать серьезно, но само по себе высказывание достаточно хорошо показывает отношение к Договору о нераспространении ядерного оружия. Газета «Известия» оценила перспективы расширения «клуба ядерных держав».

Размывание международного права в современном многополярном мире, а также научно-технический прогресс заставляет ряд стран, не думая о последствиях, вынашивать планы защиты своей территории и государственности путем разработки ядерного оружия и дающих такую возможность технологий. Еще одним условием получения условной атомной бомбы является наличие достаточного количества урана или плутония требуемого уровня обогащения. Пока еще Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в состоянии контролировать использование таких материалов в мирных целях. Однако, как показывает опыт Северной Кореи , в некоторых случаях государство может отказаться от сотрудничества в этой области и выбрать собственный путь. По нормам МАГАТЭ, для создания ядерных боезарядов достаточно будет около 3–6 килограммов плутония и 4–60 килограммов обогащенного урана.

Довольно высокие цели по обогащению необходимого материала поставила для себя Бразилия, отмечается в статье. Правда, эта страна подписала Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и являлась одним из главных участников процесса его подготовки. Но это было до победы на выборах нового президента Жаира Болсонару, который вполне способен на резкие движения. Стоит отметить, что ряд этапов обогащения Бразилия проводит в Европе, что делает ее зависимой в этой сфере.

Активно сотрудничает с Бразилией в области ядерных технологий ее соседка — Аргентина. Ее главный ядерный проект — малый модульный реактор CAREM 25, что довольно редкое явление в мире — далеко не каждое государство может разработать и содержать собственное устройство такого типа. Оно довольно перспективно в мирных целях, но может вырабатывать и «оружейный» плутоний. Власти страны поддержали ДЗЯО, но пока не подписали его.

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Еще один интересный прогноз — объединение Северной и Южной Кореи без «ядерного разоружения» КНДР. В результате слияния технологий и мощностей южан с ядерными наработками северян может получиться довольно перспективная держава, обладающая всем необходимым для создания страшного оружия.

Саудовская Аравия не располагает собственными необходимыми технологиями, однако не исключен взаимовыгодный обмен с Пакистаном, располагающим таковыми. Тем более, что неподтвержденные слухи об этом гуляют в различных СМИ, а Иран вполне вероятно сможет создать собственное ядерное оружие. Исламскую республику от этого шага удерживают пока лишь дипломатические усилия мировых лидеров.

В списке не фигурируют страны Европы, для многих из которых обладание ядерным оружием — вопрос только политический, а вовсе не технологический, отмечает издание. В этой ситуации остается ключевой вопрос: что предпринимать мировому сообществу, если какое-нибудь государство примет решение создать-таки атомную бомбу, а затем, соблюдая все соответствующие международные документы, снимает с себя ограничении и начнет производство.