Источник: «Роскосмос» оценил создание сверхтяжелой ракеты в 1,5 трлн рублей

Роскосмос к середине января подготовит проект федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны, программа предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

По его словам, речь идет о разработке ракеты, создании опытного образца и проведении одного беспилотного запуска в облет Луны. При этом создание космического аппарата или корабля, который будет запускаться, будет финансироваться по другой программе. Предусматривается также проведение в эти сроки пилотируемого облета Луны, но это требует выделения дополнительного финансирования, пояснил второй собеседник агентства.

Облик ракеты будет определен на заседании научно-технического совета Роскосмоса 18 декабря. По словам собеседника, по правилам составления Федеральных целевых программ, будет выбран основной и два дополнительных варианта. Сейчас в приоритетах находится проекта сверхтяжелого носителя разработки РКЦ "Прогресс" с шестью боковыми блоками на базе ракеты "Союз-5", проект РКК "Энергии" с пятью боковыми блоками на базе "Союза-5" и проект восстановления производства советской ракеты "Энергия".

В 2017 году головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш и головная финансовая "Организация "Агат" вычислили, что при использовании всех реализованных решений, можно сократить стоимость создания сверхтяжелой ракеты до 700 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование сверхтяжелой ракеты. Первый пуск ракеты запланирован на 2028 год, при этом сам носитель должен быть изготовлен в 2027 году.